子瑜曝媽媽緊張到像嫁女兒嚇得成員問「嫁給誰」 彩瑛缺席約定「台北大巨蛋見」

TWICE圓滿結束高雄世運主場館兩天表演，喊出「我們台北見！」（Live Nation提供）

TWICE今（23日）在高雄世運主場館第二天開唱，子瑜明顯比昨天更放得開，開場就用台語對ONCE（粉絲名）喊話：「我很想你，你有想我嗎？多蝦。」氣氛瞬間被點燃。她還爆料媽媽比她更緊張，「我也不知道她為什麼這麼緊張，她說像嫁女兒一樣…」讓旁邊聽翻譯的成員全嚇到尖叫：「出嫁？！跟誰？跟ONCE嗎！」舞台上笑聲不斷。

她感謝台灣ONCE為TWICE準備各種應援，「你們真的很歡迎我回家，我完全感受到你們的心意。」接著進行應援教學時，看見全場整齊到像軍訓般的反應，她忍不住笑說：「看來都不用教了。」在TWICE精彩舞台與滿場整齊的應援聲之間，炫目的煙火秀也成為亮點，甚至讓成員們演到一半都偷瞄天空。

子瑜今天明顯更放鬆，還大爆料媽媽比她更緊張。（讀者提供）

TWICE前一天就抵達高雄，子瑜也抽空和媽媽見面，再度笑說：「媽媽比我還緊張，她說像在嫁女兒一樣…」成員們則跟著爆料：「子瑜昨天好像也很緊張喔，好像錯了不少地方。」子瑜害羞承認：「因為覺得太不真實了，加上媽媽在，我又更緊張。」她說媽媽甚至在演出前跑來示範：「我想好妳可以怎麼跟大家講話了！我覺得她很搞笑。」讓全場笑翻。

子瑜講到一半突然哽咽，成員們急忙衝過去安撫「不要哭喔」（讀者提供）

談到心情時，子瑜說自己的開心已經難以用言語形容，說到一半突然哽咽，姊姊們立刻湧上前安慰：「不可以哭喔！」才讓她稍微平復。這次是TWICE出道以來第一次在她的故鄉演出，成員也特別讓她站上舞台中央的高台讀信，只是姊姊們仍不忘逗她：「再升高一點！」嚇得她狂喊「別鬧了！」她今日的信件內容與昨天相近，最後還特別向成員道謝，感激她們給她「內心話時間」。姊姊們則溫柔回應：「講多久都可以」、「妳做得很好」、「也可以跳〈Run Away〉喔。」十年情誼展露無遺。

TWICE隊長志效舞台魅力吸睛，被飯撒到的ONCE超開心。（讀者提供）

TWICE是九人女團，但彩瑛自10月起因健康因素暫停巡演，近日確定休息到年底。子瑜今天也代為轉達她的心意：「她很可惜不能一起來，她跟我說她很自責沒辦法跟大家見面，但我相信她很快就會恢復。下一場台北場我們一定要一起來，『她說好！』台北場見喔。」

子瑜媽媽今天也小秀「舞姿」，讓全場歡聲雷動。（讀者提供）

子瑜雖然在演唱會中負責中文，但與成員互動時還是習慣講韓文，中間也出現幾次「中韓交換失敗」的小插曲，她甚至還輕拍自己的頭，可愛得讓全場笑不停。演唱會尾聲，隊長志效感謝台灣ONCE多年等待，而子瑜則深情說：「謝謝你們這10年來的陪伴，我們會再回來的。」在滿場呼聲下，TWICE加碼帶來再安可舞台，以〈TT〉為高雄站劃下完美句點。

TWICE將於明年3月21、22日移師臺北大巨蛋，再與ONCE嗨兩天。（Live Nation提供）

