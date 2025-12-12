子瑜曬香港觀光美照！喊「我愛香港」配《唯一》粉絲嗨翻

子瑜曬香港旅遊美照。（圖／IG@thinkaboutzu）

韓國人氣女團TWICE近日結束在香港的巡演行程，全員特地以黑色造型登台，向大埔火災致意。12日子瑜更新個人貼文，曬出多張在香港街頭拍下的照片，並寫下「我愛香港」，讓許多香港粉粉相當感動嗨喊：「香港也愛你」。

子瑜這回上傳的照片涵蓋多個香港景點，從照片中可見，子瑜走訪天星碼頭搭船、在街頭品嚐蛋塔，穿著休閒外套、棒球帽的她融入人群，彷彿一般大學生，但精緻五官依舊吸睛，她配文寫下「ILHK（I Love Hong Kong，我愛香港）」，配上香港歌手鄧紫棋翻唱版本的《唯一》，讓大批粉絲相當驚喜。

TWICE正進行的「THIS IS FOR」世界巡迴已跑遍亞洲與大洋洲，場場熱度破表。身為台灣成員，子瑜日前返高雄開唱時受到家鄉歌迷大陣仗支持，如今移師香港，她也把握空檔體驗當地風景美食。粉絲笑稱她此行完全是「觀光客模式全開」，路上若巧遇都像中樂透。子瑜自在享受行程的模樣，也讓許多once(粉絲名)感到安心又驕傲。

貼文一出，留言區瞬間被粉絲灌爆，大家紛紛寫下：「快快再來香港玩」、「香港也愛你」、「子瑜用鄧紫棋翻唱的版本，我喜歡的兩位藝人」、「子瑜是 once 們的唯一」、「我們都愛你，謝謝！感謝你的到來」、「寶寶妳太美了」、「怎麼會有人既漂亮又帥氣呢？」、「下次再來香港玩」。此外，由於日前香港大埔宏福苑發生嚴重火警，子瑜也曾以黑底文字祈願災民平安，寫下「願你們在這場災難中獲得力量與安慰，願平安早日回到你們身旁」，貼心舉動更讓粉絲相當感動。

