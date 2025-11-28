子瑜東京同框日本女星 本田翼秒變小粉絲「害羞遮臉」

日本女星本田翼見到偶像子瑜，興奮之情寫在臉上。翻攝IG



韓國人氣女團TWICE日前在高雄開唱，台灣成員周子瑜在10年後終於回到家鄉展現歌喉，感動一票粉絲。其實子瑜在返台前先到東京參加時尚活動，日本女星本田翼也在現場，且她還是TWICE粉絲，能夠跟偶像在會場開心合照，本田翼害羞地遮住眼睛，女神同框吸引許多網友朝聖。

周子瑜、本田翼當時是參加MaxMara品牌活動，子瑜身穿褐色亮片禮服，露出性感鎖骨，外搭駝色大衣展現氣質；本田翼也穿著駝色大衣，右手拎著迷你包，眼神透露出喜悅，身高相當的兩人對著鏡頭打招呼，本田翼聽到偶像以流利的日文問候，顯得激動又開心。結尾時本田翼對子瑜道謝，並貼文：「這部影片是最棒的回憶」。

粉絲們看到本田翼遮臉害羞的反應，紛紛大讚「可愛又美麗」、「都是美女」、「謝謝本田翼，讓我們聽到子瑜說日文」、「原來本田翼遇見偶像的表情是這樣」、「能見到偶像真的太幸福」。

