子瑜沒說出口的生日願望曝光！想回家鄉等了10年 陶晶瑩打9顆藍心響應

娛樂中心／綜合報導

南韓女團 TWICE 將於本月 22、23 日首度在高雄世運主場館開唱，不僅是 TWICE 出道 10 年來首次在台灣登台，也實現台灣成員周子瑜一路以來深藏心底的生日願望。韓國華僑 YouTuber「DenQ來了」近日分享，在韓國論壇上有粉絲提到，子瑜從出道後，每年生日直播許願時，從不說出口願望內容，而今年生日她首度鬆口，公開自己多年來一直默默許下的心願，就是「想在家鄉開演唱會、想在台灣與粉絲見面」。消息曝光後，讓許多韓國網友看了都瞬間噴淚，直說「10年過去終於等到了」。

DenQ在影片中談到，子瑜13歲到韓國、17歲出道，卻在出道初期因揮舞中華民國國旗引發爭議，使得 TWICE 在過去10年間的活動「從未在中國、台灣、香港、澳門舉行」。直到今年，高雄演唱會終於成為子瑜回家鄉、正式站上台灣舞台的首次機會。隨著演唱會倒數，韓國論壇湧入大批感動留言，「不是粉絲也會哭」、「能回家唱歌真的太感動」、「出道10年、世界巡迴無數場，就是沒有家鄉，這願望她一定想了很多年」、「若子瑜開場就哭完全可以理解」。

TWICE此行備受期待，高雄許多地標也點上 TWICE 此次演唱會應援色「藍色」，不僅象徵團體，也呼應子瑜個人代表色；粉絲更準備大量應援看板寫上「子瑜歡迎回家」、「我們的驕傲子瑜」，盼在現場給她滿滿力量。與子瑜一家有交情的主持天后陶晶瑩，也在 Threads 看到相關影片後送上 3 個拍手符號以及象徵 9 位成員的 9 顆愛心，暖心支持讓粉絲狂喊「陶子也被感動到了」。

子瑜在回台前夕也於 IG 上傳美照，寫下「現在是冬天了，什麼時候下初雪」引來台灣粉絲留言「不用初雪了，妳回家就好」。高雄市長陳其邁稍早也宣布自今日起，高雄捷運將播放 TWICE 成員錄製的英文安全提醒，像是提醒乘客注意月台縫隙、請勿推擠，最後還甜喊「See you later」。在出道 10 年的重要時刻，子瑜回家鄉開唱的願望終於實現，不只台灣粉絲沸騰，連韓網都被感動洗版。

