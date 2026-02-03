子瑜深V登雜誌封面！大露馬甲線展「高級性感」

娛樂中心／曾詠晞報導

韓國人氣女團TWICE台灣成員周子瑜，近期在時尚圈表現亮眼，最新曝光的香港版《Harper's BAZAAR》2月號封面照中，再度以驚人氣場震撼各界。照片中子瑜擺脫過往甜美形象，身穿4套風格迥異的高級時裝，將其精緻的五官與黃金身材比例完美融合。不僅引發粉絲瘋狂轉載分享，更讓外界讚嘆其美貌的進化。





子瑜登時尚雜誌封面！深V鏤空、中空西裝大秀神級比例網讚：被迷倒了

周子瑜身穿Fendi焦糖色禮服，身上簍空的紅色花朵，更顯出高級性感氣質。（圖／翻攝自IG ＠thinkaboutzu）

廣告 廣告





子瑜登時尚雜誌封面！深V鏤空、中空西裝大秀神級比例網讚：被迷倒了

周子瑜一席寶藍色西裝，露出性感馬甲線，嶄露好身材。（圖／翻攝自IG ＠thinkaboutzu）

從深V洋裝到俐落西裝 子瑜展現性感魅力

這次雜誌拍攝中，子瑜接連更換了4套風格鮮明的高級時裝。首套Fendi焦糖色禮服搭配細肩帶與領口深V剪裁，將其緊緻的直角肩與天鵝頸線條展露無遺，而腰間至裙擺的紅色鏤空雕花，不僅打破純色洋裝的單調，更讓透亮的肌膚增添了一抹高級性感魅力。隨後，她換上一席寶藍色西裝套裝，內裡以短版灰白撞色Bra Top襯托，不僅展現傲人身形，平滑緊實的馬甲線更體現了自律的體態管理。

子瑜登時尚雜誌封面！深V鏤空、中空西裝大秀神級比例網讚：被迷倒了

子瑜身穿粉色長襯衫裙，露出甜美微笑。（圖／翻攝自IG ＠thinkaboutzu）

子瑜登時尚雜誌封面！深V鏤空、中空西裝大秀神級比例網讚：被迷倒了

子瑜身穿翠綠色刺繡開岔長裙，將春日浪漫氣氛完美呈現。（圖／翻攝自IG ＠thinkaboutzu）

粉色長衫與翠綠長裙 子瑜散發純淨氣質

此外，子瑜還演繹了粉色長襯衫裙的優雅甜美，以及翠綠色刺繡開岔長裙的春日浪漫；無論是從窗簾後透出的迷離眼神，或是靠在牆邊展現的修長美腿，每個鏡頭都精準捕捉到她兼具魔鬼身材與純淨氣息的獨特魅力。面對長達十年的星途，子瑜在訪談中堅定表示：「10 年前，我單純為自己的夢想不顧一切地努力奮鬥；10 年後，雖然熱愛在舞台上表演的心沒有變，只是現在在這些過程裏，我試着與生活找到平衡，學着讓自己感受，才能帶給粉絲更多能量」。





原文出處：子瑜登時尚雜誌封面！深V鏤空、中空西裝大秀神級比例網讚：被迷倒了

更多民視新聞報導

鄧佳華揭「獄中洩慾潛規則」！靠台灣2女優排毒

陳沂日本旅館遇色鬼？熟睡一半「電視自己打開播謎片」

袁惟仁爭議情史再被翻出！離婚當天「帶45萬網紅返家」

