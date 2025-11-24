子瑜照片藏淚點！一句「回家真好」50萬粉絲哭爆：等10年了

TWICE周子瑜在IG上分享高雄連唱2天的後台紀錄。翻攝自thinkaboutzu IG



韓國女團TWICE周末首度來台開唱！台籍團員周子瑜上台瞬間，全場ONCE粉絲10年等待化為尖叫與淚水，全場十分催淚。子瑜今（24日）順利搭上返韓班機，稍早也在社群分享多張此行回憶，短短16字又讓眾人感動，「謝謝妳這10年不放棄的堅持了下來！！歡迎回家我們永遠愛妳」。

子瑜於2015年舉國旗卻被中國打壓，在鏡頭前落淚模樣仍令台灣人印象深刻，睽違10年，子瑜終於帶著TWICE來台首度開唱，在高雄世運主場館連唱2天，吸引超過10萬名ONCE粉絲到場應援。

廣告 廣告

演唱會結束後快樂未減，子瑜今日在社群上回味這得來不易的一切，她PO出10張照片，包括舞台前、後的獨家紀錄，最後一張更放出有「Kaohsiung」字樣的照片，寫道「謝謝你們為我們所做的一切，回家真好。」文末附上高雄的英文、家的圖案，對高雄的想念之情溢語言表。

TWICE周子瑜在IG上分享高雄連唱2天的後台紀錄。翻攝自thinkaboutzu IG

而IG發文4小時，按讚數突破54萬，ONCE粉絲感動到不行，留言說著：「謝謝妳這10年不放棄的堅持了下來！！歡迎回家我們永遠愛你」、「明年三月台北見哦」、「妳是我們的驕傲」、「歡迎回家 常常回家」、「希望接下來的妳能一直走花路，我們台灣人會把這十年來沒辦法在家鄉給妳的應援加倍的來支持妳」。

TWICE周子瑜在IG上分享高雄連唱2天的後台紀錄。翻攝自thinkaboutzu IG

事實上，雖然TWICE第一次在台灣開唱，但成員志效等人都曾跟著子瑜來台觀光，這幾天演出，娜璉、志效、Momo都在IG上用繁體中文發文，向ONCE互動，讓ONCE覺得超有誠意。其中，Momo昨日更用子瑜在舞台上talking環節的影片，稱讚她「子，妳好帥！」凸顯團員相互力挺欣賞的情誼。

更多太報報導

忙著帶風向？黃子佼性影像案二審判決明出爐 他聲明「全數和解」高院不回應

演唱會經濟大成功！陳其邁宣告：2026世運主場館檔期額滿

微博噤聲「在脆吐心境」！金馬新科影后范冰冰「風雨彩虹」惹哭粉絲