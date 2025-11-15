子瑜爆擊！童年洗澡照曝光 「五官等比例長大」：從小美到大

周子瑜。取自 IG



韓國人氣女團TWICE由娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛與子瑜組成，她們選在出道滿10年之際來台開唱，11月22日與23日連續兩天登上高雄世運主場館；而這也是子瑜出道以來首次回家鄉開唱，高雄熱情歡迎。子瑜的童年時期照片，也在她個人Instagram曝光，洗澡等照片，幾乎等比例放大的精緻五官，讓粉絲驚呼「從小美到大」。

周子瑜曝光個人童年照，等比例放大，從小就美。取自 IG

周子瑜曝光個人童年照，等比例放大，從小就美。取自 IG

周子瑜曝光個人童年照，等比例放大，從小就美。取自 IG

周子瑜曝光個人童年照，等比例放大，從小就美。取自 IG

ONCE（粉絲名）看完子瑜系列的童年照，紛紛留言說「天生就是美人胚子」、「長大後完全沒走鐘」、「從小就長這麼好看太誇張」。

廣告 廣告

系列童年照首張照片就是洗澡照，沒穿衣服、瞪著一雙大眼睛看著鏡頭。接著，長大些，圓滾滾的眼睛以及盼鬼臉的搞笑照，跟現在的精緻美貌一模一樣。

TWICE出道10年首度登上寶島舞台，11月22、23日在高雄世運主場館，舉辦《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》演唱會。

周子瑜分享在美國旅遊的美照。翻攝thinkaboutzu IG

更多太報報導

Nana豪宅驚傳遭「搶匪持刀闖入」 母女激烈搏鬥後送醫

高雄港引水人登船摔斷腿 月薪122萬！法院判輪船公司須賠1296萬

護理女神大馬殞命…黃明志「攜毒」在房內 雪碧發聲「私人關係」全說了