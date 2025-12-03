子瑜率TWICE攻進大巨蛋！門票明全面開賣 台北101藏驚喜

子瑜（右）明年3月將帶著TWICE成員，首度在台北開唱，一舉唱進殿堂級場地台北大巨蛋。Live Nation Taiwan提供

韓國人氣女團TWICE將在明年3月21日、22日首度唱進台北大巨蛋，門票明（4日）將全面開賣，主辦單位Live Nation Taiwan也為TWICE造勢，預計明晚6點至10點在台北101點燈造勢，TWICE官方IG也同步轉發喜訊。

子瑜明年3月再度帶「賊賊」回家

子瑜上月終於在出道10年首度回家開唱，難掩興奮與感動。翻攝IG@thinkaboutzu

TWICE上月造訪高雄開唱時，高雄的七大地標大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站，紛紛換上巡迴主視覺的藍色應援燈光，供粉絲打卡留念，也為演唱會造勢。

TWICE台北101點燈驚喜！最佳觀賞地點快卡位

TWICE在全面開賣日當天在台北101做點燈打字應援。Live Nation Taiwan提供

而明年3月台灣成員子瑜，將再度帶著TWIC成員們來到台灣，並首次唱進台北大巨蛋，明天正式搶票日當晚Live Nation Taiwan也將為TWICE在台北101點燈，讓TWICE成為「第一組國際團體歌手，登上台北101點燈打字」，ONCE（粉絲名）可在明天晚間6點至10點，於台北101（59-60樓北面外牆） 看見應援點燈，最佳觀賞地點則在台北市政府周邊。

TWICE大巨蛋的演出門票已從昨天起，陸續透過Live Nation Taiwan會員預售、三星星粉獨享保留席次開賣，明天中午11點則預計在拓元售票全面開賣。



