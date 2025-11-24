子瑜率TWICE驚喜宣布加場「唱回大巨蛋」！票價、搶票時間出爐

台灣女孩周子瑜所屬韓團TWICE上週末首度來台舉辦演唱會，在高雄世運主場館嗨唱2晚，吸引超過10萬粉絲朝聖，感動又激動歡迎周子瑜回家，而昨（23）晚演唱會落幕，更驚喜宣布明年3月再來台灣，降臨台北大巨蛋開唱兩天，主辦單位也公告票價、搶票時間，眼尖粉絲更發現似乎將開啟首次大巨蛋四面舞台演唱會，粉絲看得更全面！

TWICE昨晚剛結束高雄演唱會，現場大螢幕驚喜宣布明年唱回台北，主辦單位理想國晚間也同時公告演唱會詳細資訊，宣布TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR前進台北大巨蛋，明年3月21、22日一連兩天開唱。

TWICE上週末結束高雄演唱會。圖／翻攝自FB@TWICE

台北大巨蛋演唱會票價從1800元至6800元都有，限量VIP要價8800元，不過享有演出前Soundcheck、VIP掛繩和吊牌一組、VIP限定小禮一個、VIP限定明信片組，且此次在拓元售票系統採「實名制認證」，須核對身分才可入場。

TWICE大巨蛋演唱會將在12/2上午11點開始優先開放Live Nation Taiwan理想國會員預售，以及三星星粉保留席次，12/4上午11點拓元售票全面開賣；另外，眼尖粉絲發現，公開的座位圖中，舞台位在大巨蛋正中央，四面座位全數開放，不同於以往的三面觀眾席，似乎是第一組在大巨蛋開四面舞台演唱會的藝人，粉絲也喊話「9位成員明年健康來台」！





責任編輯／張碧珊

