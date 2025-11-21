子瑜生日願望實現了！陶晶瑩「1舉動」暖送祝福

娛樂中心／翁莉婷報導



南韓人氣女團「TWICE」將在明、後兩天於高雄世運主場館舉行「TWICE WORLD TOUR」世界巡迴演唱會，同時也是TWICE出道10年第一次在台灣開唱，而帶領全團回到家鄉也一直是周子瑜的願望。近日，YouTuber「DenQ來了」在頻道更新的影片中，分享關於子瑜每年生日直播許願時都不願說出口的願望，影片曝光後立即引發網友熱議。





女團「TWICE」將於明、後兩天在高雄世運舉行世界巡演。（圖／翻攝自IG@twicetagram）

女團「TWICE」台灣成員周子瑜在2012年成為JYP娛樂練習生，並於2015年成功出道。過去她曾在韓國綜藝節目中手拿台灣國旗揮舞表示自己來自台灣，因此遭藝人黃安檢舉台獨掀起中國網友反彈，所屬娛樂公司也宣布暫停在中國表演，連帶影響台灣也沒再舉辦活動。如今睽違10年子瑜終於回到家鄉並正式站上高雄世運舞台開唱，讓大批粉絲看了非常感動。

藝人陶晶瑩到留言區留下「9顆藍色」應援愛心表示支持。（圖／翻攝自IG@thinkaboutzu）





另外，YouTuber「DenQ來了」在頻道中分享今年子瑜生日時公開藏在心裡很久的願望，「總有一天，我真的很想在我的家鄉跟粉絲們見面，並且開一場我們的演唱會」。影片曝光後，不少網友紛紛寫下「不是Once也不是台灣人，但看到子瑜那段也感動流淚了」、「眼淚直接噴出來」、「看到子瑜終於回到家鄉開演唱會很感動」，更讓人驚喜的是藝人陶晶瑩也在留言區送上「9顆藍色愛心」暖心表示支持。





原文出處：睽違十年周子瑜「成功解禁」回家開唱…昔生日願望曝光網淚崩：我們都愛妳！

