子瑜生日願望實現！等10年回家鄉登台 子瑜媽曝心路歷程

韓團TWICE在高雄連唱兩天，這也是台灣成員周子瑜，在出道十年後，終於實現回家鄉開演唱會的願望，子瑜的媽媽罕見拍攝影片分享「媽媽視角」，坦言這段旅程充滿艱辛，子瑜今年生日時首度公開一直以來的心願：「希望有一天能在家鄉開演唱會」，如今願望成真，讓粉絲們感動不已。

子瑜的媽媽Lydia燕玲透過YouTube頻道分享了她的心路歷程，她表示TWICE所有的粉絲這10年來一定都跟著她們一樣，非常期待能在子瑜的家鄉看到TWICE站在舞台上，這段路真的非常不容易，也讓她們非常感動。Lydia燕玲回憶起女兒出道前的日子，表示那時候的子瑜是很快樂地在跳舞，但現在已經成為公眾人物，面對的壓力相對也非常多。

子瑜的成長歷程充滿挑戰與感動。13歲時她就隻身前往韓國成為練習生，2015年16歲的她從女團選秀節目中脫穎而出，以TWICE成員身分正式出道。她更多次入選「世界最美臉蛋」，擄獲大量粉絲的心。子瑜媽媽也感謝TWICE團員們的陪伴，讓女兒在異鄉能感受到家的溫暖。

在過去的演出中，子瑜曾多次展現對家人的思念。她曾在綜藝節目中想起媽媽而落淚，也在巡迴演唱會上用中文感謝粉絲並哭到說不出話。而出道10年來，子瑜每年生日許願都不會公布願望，直到今年她才在直播中公開心願：「希望有天能回到家鄉跟粉絲見面、開演唱會」。如今，在韓國打拼十多年的她終於能帶著驕傲回到台灣與粉絲分享喜悅。

現場粉絲分享了對子瑜成長的觀察，表示最一開始子瑜眼神閃閃發光，中間可能有一點點黯淡，到這一次回來，大家可以在接機時看到她的眼神完全是發光的，帶著微笑，讓人感動得想哭。從昔日以舞蹈影片吸引星探注意，開啟星路之旅的子瑜，TWICE的風格也從早期的甜美元氣轉變為成熟。子瑜更推出個人單曲並與美國歌手合作，粉絲們一路見證著她的成長與蛻變。

