子瑜當年被網暴「民進黨鴉雀無聲」？藍白造謠引爆鄉民怒火狂轟

政治中心／林昀萱報導

南韓女團TWICE首次高雄演唱會於22、23日舉辦，台灣成員子瑜感性發言「終於帶著成員們一起來高雄了」，讓台灣人跟韓網一片感動，總統賴清德也開心表示周子瑜是台南的女兒、台南人的驕傲。一席話卻遭藍白粉扭曲事實稱「10年前周子瑜遭中國小粉紅網暴時民進黨鴉雀無聲」，吸引大批網友跳出來反駁，表示當年一聲不敢吭的分明就是國民黨！

周子瑜2015年因在綜藝節目中持中華民國國旗揮舞，遭黃安舉報為「台獨行為」，觸發了中國網友反台獨情緒抵制、霸凌周子瑜，不僅導致她代言被撤銷，TWICE在中國的演出也被取消。經紀公司JYP娛樂安排周子瑜錄製影片公開道歉，並聲明自己是中國人，希望能平息中國網友怒火，卻引爆台韓民眾不滿。

廣告 廣告

時隔多年，這段經歷因TWICE高雄開唱再被提起，卻有網友在社群平台Threads表示：「子瑜當年拿國旗被網暴的時候，民進黨鴉雀無聲，今天賴桑：TWICE的周子瑜是我們台南人，台南人的驕傲....呃...賴桑您真會蹭啊...」一篇貼文引爆網友怒火，紛紛痛斥他扭曲事實。

周子瑜當年遭舔共藝人黃安舉報台獨。

網友不滿留言：「蛤，我們都還沒死就想篡改歷史啊，民進黨群情激憤好嗎！鴉雀無聲的是國民黨，最後投票結果出爐就說明一切！指鹿為馬顛倒黑白的話都敢講，我跟你說現在這個世界的現世報有在加速」、「我們是老了，不是死了」、「當年民進黨第一時間站出來說沒有人要因為國籍認同而道歉，國民黨在哪？還想洗記憶啊」、「這種與事實完全相反的離譜造謠文，竟然還能騙到三千多讚，事實證明了詐騙集團的多寡就是取決於白癡的數量」、「鴉雀無聲的是國民黨，我七年級還沒死，沒辦法被你洗記憶」、「是10年前不是100年前欸大哥」、「當年執政的是馬英九，然後他和他的國民黨連屁都不敢放一聲」、「我雖然不是民進黨鐵票，但你當我們這些當年怒買車票回家把國民黨投倒的人都死了是不是？好意思才過十年就覺得可以出來幫國民黨洗記憶？」「謝謝你的失智發文，讓真相得以給更多人知道」、「沒聲音的是國民黨好嗎！」

實際上，周子瑜道歉影片發布的隔天是2016中華民國總統大選，前總統蔡英文在發表勝選感言時就強調：「今天的選舉結果，是向世界證明，台灣人就是自由人，台灣人就是民主人。只要我當總統的一天，我會努力，讓我的國民，沒有一個人必須為他們的認同道歉。」

更多三立新聞網報導

直擊／TWICE 9缺1彩瑛私下道歉子瑜「內幕曝光」驚喜宣布大巨蛋加場

直擊／子瑜哭了！「真的很想念大家」吐多年心聲 團員包圍擁抱安慰

直擊／女兒開唱！子瑜媽遭爆料「緊張到像嫁女兒」熱舞嗨跳應援全被拍

直擊／子瑜甜喊「不要害羞了」爸爸也被點名 Sana舞台暖舉全捕捉

