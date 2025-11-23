子瑜當「TWICE」國台語小老師 台語告白：哇揪想你

「TWICE」征服高雄世運主場館，2場共吸引11萬人朝聖。Live Nation Taiwan提供



韓國女團「TWICE」今（11╱23）續攤高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，身為團內國台語小老師擔當，子瑜也用台語打招呼：「哇係子瑜，哇揪想你，你甘有想我？」讓5.5萬名「ONCE」（粉絲名稱）嗨翻。

「TWICE」巡迴首放高空煙火。 Live Nation Taiwan提供

為了出道10周年首次在港都開唱，「TWICE」祭出360度全方位舞台與煙火，今同樣以巡演同名曲〈THIS IS FOR〉揭開序幕。打招呼時間，一早還去輕軌旁慢跑的志效用中文說：「我的名字怎麼樣？」大家聽得一頭霧水，原來她是要說「我的名字叫什麼」，還好子瑜神救援。而娜璉也以中文喊話：「大家要玩得更更更更開心。」

而開場前，「TWICE」官方IG也釋出子瑜的影片，只見她戴著寫有「2025我的夢想成真」的棒球帽、穿著脫鞋在高雄世運主場館奔跑，搭配她的偶像Hebe（田馥甄）的〈小幸運〉歌，讓粉絲看哭。

