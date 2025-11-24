子瑜發台灣私照：回家真好！一到南韓「秒PO心聲文」逼哭網

娛樂中心／周希雯報導

南韓人氣女團「TWICE」等了10年首度全體來台，也是台灣成員周子瑜獨自在南韓打拼十多年、首度回家開唱，她為此特別準備手寫信、並在舞台上一字一句念出，帶給眾人無限感動，台下粉絲更是哭成一片。隨著2天演唱會完美落幕，子瑜今（24日）一早已和成員飛回南韓，不過她落地不久就發出多張私照，意猶未盡寫下16字心聲，簡單又溫暖的1句「回家真好」，再度逼哭大量台粉，「歡迎常常回家！」





子瑜才落地南韓「秒PO台灣私照」：回家真好！心聲文逼哭全場：歡迎常回來

許多粉絲到高雄機場送機，子瑜（藍帽子）也揮手示意。（圖／民視新聞資料照）

結束在高雄世運主場館22、23日演出後，TWICE的8名成員今日搭乘7點多班機返韓，吸引上百名粉絲到場送機，子瑜也與粉絲們揮手道別，過程中被問到「這次回台灣有沒有很開心」，也頻頻點頭默認，隨即就準備出境，再次啟程回到南韓持續拚事業。稍早落地沒多久，子瑜就更新IG、一連發出10張在台灣的回憶，首圖是她與祝賀花籃的美照，還穿插幾張在後台準備上場、與成員互動的畫面，並以演出地點上「KAOHSIUNG（高雄）」鮮明字眼做結尾，作為短暫返家後的告別。

子瑜才落地南韓「秒PO台灣私照」：回家真好！心聲文逼哭全場：歡迎常回來

子瑜發出多張台灣演唱會的私照。（圖／翻攝「thinkaboutzu」IG）

子瑜才落地南韓「秒PO台灣私照」：回家真好！心聲文逼哭全場：歡迎常回來

子瑜發出多張台灣演唱會的私照。（圖／翻攝「thinkaboutzu」IG）

對此，子瑜感動表示，「謝謝你們為我們所做的一切，回家真好」，還附上家的圖案寫下「Kaohsiung」。簡單一句話又再逼哭許多台灣網友，全湧入告白「歡迎常常回家，我們都會在，愛你」、「謝謝子瑜終於帶團員來高雄了，這一趟好不容易，謝謝妳的堅持與渴望，就算路途辛苦。下次台灣見」、「妳是我們的驕傲，我們明年大巨蛋見」、「常常回來吧，我們大家的愛，相信你都感受到了」。據悉，TWICE將於明年3月21日來台北開唱，成為首個在台北大巨蛋開唱的南韓女團，此次因健康因素缺席高雄場的成員彩瑛，也承諾台北場一定來。

子瑜才落地南韓「秒PO台灣私照」：回家真好！心聲文逼哭全場：歡迎常回來

子瑜發出家的圖案，寫下「謝謝你們為我們所做的一切，回家真好」。（圖／翻攝「thinkaboutzu」IG）



據悉，子瑜22日在演唱會尾聲，突然宣布「我有話想說」並拿出準備好的小抄，接著哽咽表示「好多次我真的想放棄，可是我還是選擇再相信自己一次，所以才走到今天。」雖然她偶爾會感到空虛、迷茫，「也會很想家。那道火苗曾經小到幾乎快看不見。」但她渴望站在舞台上的心始終不變，「也許這條路沒有終點，但我會努力讓那道光再亮起來，相信它有一天會燒成最耀眼的火焰。」最後子瑜向全場深深鞠躬，感性表示，「謝謝每一位支持我的粉絲，也謝謝高雄為我們準備的一切。謝謝你們等了我這麼久，我真的愛你們」。









