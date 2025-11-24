子瑜發文「回家真好」逼哭全網！TWICE高雄場變10年返鄉特輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣女團TWICE等了10年，於22、23日首度唱進高雄世運主場館，台灣成員周子瑜難得回家鄉開唱，掀起全台 ONCE(粉絲名)情緒海嘯。她稍早在社群曬出多張舞台與台灣行照片，祭出簡短又溫柔的告白。

子瑜po出一系列美照，寫道：「謝謝你們為我們所做的一切，回家真好。」貼文曬出不到5分鐘，火速突破4萬個愛心；尤其等待10年，一句「回家真好」讓粉絲內心哭成一片海。

子瑜帶著TWICE團員回台灣，是她出道10年來，首次在台舉辦大型演唱會。從她踩上世運舞台那刻起，全場尖叫聲震破高雄天花板；昨晚她在talking環節哽咽，提到家人為演唱會緊張到「像在嫁女兒」。

廣告 廣告

如今演唱會完美落幕，ONCE直呼：「台灣終於等到妳了」、「10年後的這一天，我們一起完成」、「妳永遠是台灣的驕傲。」照片包括演出舞台、後台、和隊友的合照等，每張都像「子瑜回家紀錄片」。

還有網友打趣說，「子瑜在台灣的笑容跟在海外不一樣，是家的表情」、「TWICE全員都在替她感到幸福。」而結束高雄兩場後，TWICE昨晚正式突襲宣布，明年3月21日、22日直攻「臺北大巨蛋」開唱，引發全場暴動。

【看原文連結】

更多自由時報報導

（高雄直擊）TWICE丟震撼彈！巨型LED亮起：明年3月大巨蛋見

TWICE子瑜帶團回家！「終於一起來高雄了」暖哭5.5萬粉絲

（獨家）TWICE來台開唱兩天吃什麼？高雄知名餐廳外燴車輛進出世運主場館

（高雄直擊）等了10年！子瑜媽曝心情「像在嫁女兒」TWICE急喊：不要哭

