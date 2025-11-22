子瑜睽違10年回家開唱 黃安突稱領悟「閉嘴就行」 議員：始作俑者不就是你

TWICE昨入境高雄，台籍成員子瑜（左圖）睽違10年終於返鄉開唱。翻攝自Threads



南韓女團TWICE出道10週年，今（11/22）起一連兩天於高雄世運主場館開唱，台灣籍成員周子瑜也是首次以公開身分回到家鄉演出。10年前16歲的周子瑜遭舔共藝人黃安稱「台獨份子」，被逼道歉，如今黃安發文表示，近年他有覺悟公關危機時「閉嘴就行，時間總會過去」，一席話被桃園市議員黃瓊慧痛批，「黃安怎麼好意思啊？也不想想為什麼需要等10年？始作俑者不就是你嗎」。

黃安今天在微博發文表示，近年來，他有二個最大的覺悟，帶來最大的轉變。一是不介入他人因果，簡單講，就是不說他人是非、不提供無謂建議；二是是非以不辯為解脫，所謂「危機公關」、某某人的公開信，這些在網絡時代都沒用，平添更多的談資、徒增更多是非。

黃安表示，「閉嘴就行了，時間總會過去，不必卡在當下」，這兩個覺悟為他減少90%的煩惱，「非常清涼」。

藝人黃安在微博發文，稱領悟公關危機「閉嘴就行」。翻攝自黃安微博

對此，桃園市議員黃瓊慧在Threads社群發文開轟，「黃安怎麼好意思啊？也不想想為什麼需要等10年？始作俑者不就是你嗎」。她提到，當年才16歲的子瑜，2016年在韓綜裡拿台灣國旗揮舞被黃安舉報是「台獨」，讓剛出道的子瑜遭受中國抵制，導致她後續代言遭到撤銷、原本預定在中國的演出被取消，最後逼得子瑜必須在鏡頭前公開道歉，並聲明自己是中國人，「這人怎麼好意思這麼大言不慚啊，他差點扼殺了一個超級巨星的發展欸」。

貼文引起許多網友共鳴，紛紛留言，「子瑜這10年來這麼辛苦就是因為這個爛人」、「那隻舉報子瑜就是舉報全台灣人，同時也跟全台灣人結下仇恨，台灣人永遠幫牠的病痛集氣加油」、「願意用黃昏問安壽命換TWICE全員平安，長長久久」，顯見粉絲至今同為子瑜抱不平。

