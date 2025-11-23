子瑜等10年回家唱！TWICE官方文超暖「特別一夜」娜璉貼文藏玄機

記者林汝珊／台北報導

TWICE出道10年，終於來到子瑜家鄉開唱。（圖／翻攝自IG）

韓女團 TWICE 本週末在高雄國家體育場開唱，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，昨（22日）首場落幕後，TWICE 官方 IG、FB 立刻釋出高畫質大合照，並寫下：「Felt special performing in TZUYU’s home tonight（今晚在子瑜的家鄉表演格外特別）」 ，引來粉絲狂刷留言：「歡迎回家」。

子瑜昨晚化身「專屬翻譯官」，教導成員用中文、台語打招呼。Sana更自曝表情凝重原因：「我是邊跳舞邊瘋狂複誦子瑜教的台詞，怕忘記超緊張。」多賢也用中文表示：「好想你們」，直呼終於在驕傲的子瑜的家鄉開演唱會，並告白：「我愛你們。」

娜璉在IG限動繁體中文寫下感言。（圖／翻攝自IG）

娜璉演出後更在社群曬美照，用繁體中文寫下：「高雄的 ONCE 們今天很謝謝你們，明天也要一起玩得開心喔」、「明天見喔」，其中「的」、「得」完全用對，讓粉絲忍不住推測，背後老師應該就是子瑜本人。

