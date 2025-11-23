子瑜等10年回家開唱！蔡英文喊河道被洗版 揪他藍髮應援TWICE

子瑜（左圖）把TWICE帶回家鄉開唱，前總統蔡英文（右圖左）特別曬出與陳其邁的藍髮照應援。翻攝threads@tsai_ingwen、翻攝IG@thinkaboutzu

韓國人氣女團TWICE本週末（22日、23日）唱進台灣，獻出出道10年的第一次，尤其團內有著台灣成員子瑜，讓陪著TWICE走過10年的ONCE（粉絲名）備感意義。而這次除了高雄市長陳其邁做足城市行銷力挺，前總統蔡英文也有感而發，今（23日）在Threads發文。

前總統蔡英文（左）與陳其邁換上藍髮照應援TWICE。翻攝threads@tsai_ingwen

蔡英文首先分享這兩天動態河道都是TWICE，光是滑脆文，就彷彿也跟著參與了演唱會，並感性提到台灣成員子瑜，「10年了，我們台灣的女兒子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會，我相信所有的ONCE都非常開心，也非常感動，可以在自己的土地上應援。」

蔡英文歡迎子瑜回家。翻攝threads@tsai_ingwen

除了感性發文，蔡英文還與陳其邁一起透過P圖換上藍髮照應援TWICE，讓網友大讚「髮色無違和」，而上個月BLACKPINK來高雄開唱時，蔡英文也有跟上政治人物的變髮風潮，當時也在社群上傳粉色頭髮的照片。

蔡英文先前也為了BLACKPINK換上粉色頭髮。翻攝threads@tsai_ingwen

蔡英文更提到，「昨天高雄捷運的運量達到35萬人次，是今年的最高紀錄，90分鐘內疏散完畢。」感謝陳其邁市長與市府團隊。而陳其邁昨已在深夜更新疏運狀況，特別融入TWICE的夯曲歌名寫下，「帶來FANCY又感動的一夜。90分鐘疏運完畢，各局處單位全力以赴，要讓ONCE與伍佰的歌迷、孫淑媚的歌迷等等都 Feel Special！在高雄有非常愉快的假期，好好享受演唱會與高雄的美食美景。」



