子瑜等10年帶TWICE回家！一票韓網見1幕淚崩：我也想哭

南韓人氣女團「TWICE」正式降臨高雄，不僅是出道10年首度全體來台，也是台灣成員周子瑜在南韓打拼十多年、首度回到家鄉演出；因此除了高雄綻放藍海外，ONCE（粉絲名稱）更是拼盡全力應援，用心程度一度紅到南韓。對此，子瑜昨（22日）登上舞台後，感性用中文告白「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，令台下粉絲哭成一片；這句話事後也被翻譯後傳回南韓，連當地網友也感動不已，「看到標題就很想哭了…」

子瑜昨日在演唱會尾聲，突然宣布「我有話想說」並拿出準備好的小抄，接著哽咽表示「好多次我真的想放棄，可是我還是選擇再相信自己一次，所以才走到今天。」雖然她偶爾會感到空虛、迷茫，「也會很想家。那道火苗曾經小到幾乎快看不見。」但她渴望站在舞台上的心始終不變，「也許這條路沒有終點，但我會努力讓那道光再亮起來，相信它有一天會燒成最耀眼的火焰。」最後子瑜向全場深深鞠躬，感性表示，「謝謝每一位支持我的粉絲，也謝謝高雄為我們準備的一切。謝謝你們等了我這麼久，我真的愛你們」。

子瑜感性用中文向大家告白。（圖／翻攝畫面）

子瑜（右4）感性用中文向大家告白。（圖／翻攝「twicetagram」IG）

子瑜一番真心告白，不僅讓台下所有ONCE哭成一片，連南韓網友也跟著感動。南韓論壇theqoo出現1篇文章，「TWICE時隔十年重返台灣，在周子瑜的故鄉高雄舉行演唱會！」內容以各種網友發布畫面，描述當天動人場景，像是「舉辦演唱會的高雄體育場座無虛席」、「現場還燃放了煙火」、「子瑜朗讀了自己親筆信」、「沒買到票的粉絲在場館外徘徊」。原PO提到，連我國總統賴清德也提到TWICE演唱會，由此可見堪稱是「全國性盛事」，其中子瑜暌違10年回家演出，更令粉絲們激動落淚。

子瑜等10年終於帶TWICE回家！一票韓網「被1幕震撼」也哭了：國家級盛事

賴清德提及子瑜的回歸，令韓網直言是「全國性盛事」。（圖／民視新聞資料照）

貼文曝光後，不少南韓網友也為子瑜感到開心，「我一看到標題就哭了」、「子瑜的願望終於實現了」、「恭喜子瑜和台灣粉絲們」、「哇，竟然已經10年了嗎」、「子瑜和台灣粉絲們都辛苦了」、「從空中拍攝座無虛席的演唱會真是太酷了」、「我八月去台灣看演唱會，結果看到的廣告看板上全是這場演唱會的宣傳，太棒了」、「希望子瑜玩得開心」、「真的好感動」。

