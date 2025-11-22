子瑜等10年終回台開唱母吐心聲 昔談黃安「1句話見高EQ」
韓國女團TWICE等了10年，今(22日)、明(23日)兩天將在高雄世運主場館開唱，昨除了生病告假的彩瑛之外，其他7位成員先抵達台灣，台灣女孩周子瑜晚成員一步，獨自從日本飛來台灣。而一路支持女兒圓星夢的黃燕玲近日在自己YT頻道上傳影片表示，「這段十年真的不容易」，並感謝粉絲一路的支持，「你們的聲音子瑜都有聽到」。
黃燕玲日前上傳2分39秒的影片感謝粉絲的關心，對於女兒跟TWICE成員首度來台開唱，她表示：「肯定一定是覺得非常的驕傲」，大家都等了這麼久，終於等到這個願望實現，內心很感動；她一路上看到孩子的成長，覺得相當自豪。對於子瑜最大的改變，黃燕玲說：「出道前帶她去跳舞的時候，我覺得她那時候是很快樂在跳舞，但現在已經身為公眾人物，她面對的壓力相對也非常多，她也應該用自己的力量帶給大家正能量，也一直保持著善的循環」，黃燕玲也說，子瑜永遠在她心中都是「單純、善良、很喜歡笑的小女孩」。
黃燕玲表示，子瑜最大的改變是「多了更多勇氣和獨立」，而子瑜身為外國人，出道以來從TWICE成員和成員的家人們得到很多溫暖，逢年過節都會邀她，讓黃燕玲很感謝這些姐姐們的家人們這麼疼愛子瑜。而黃燕玲平時要忙工作，她也感謝公司工作人員的幫忙，才能讓身為執行長的她有餘力到韓國照顧子瑜。
最後，黃燕玲感謝子瑜的粉絲10年來的長情陪伴，讓她們母女都很感動，如今能夠實現在台灣開唱的希望，也要謝謝大家。而黃燕玲過去就相當高EQ，2016年子瑜回台考國中同等學力測驗，同時間傳出黃安回台就醫，據《自由時報》報導，黃燕玲說這考試對女兒很重要，又問有什麼話想對黃安說？黃燕玲回：「祝他早日康復」，並代替子瑜表示：「祝黃安叔叔早日康復！」
