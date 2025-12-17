子瑜被直擊現身內湖工作 維密大秀彩排完暈眩粉絲心疼

韓國女團TWICE成員周子瑜近日備受關注，不僅在維多利亞秘密大秀中抱病登台展現專業精神，更被媒體直擊趁世界巡演空檔低調返台工作，與母親一同現身內湖攝影棚。維密大秀花絮曝光時，粉絲發現子瑜在彩排完後一度出現暈眩情況，加上感冒導致喉嚨沙啞，讓粉絲十分心疼，而她此次返台的行程高度保密，引發外界諸多猜測。

周子瑜被目擊現身台北內湖攝影棚，疑似在拍攝廣告片。（圖／翻攝自周子瑜IG）

在維多利亞秘密大秀的花絮中，TWICE成員們展現了滿滿魅力，但志效和子瑜都被發現感冒了。子瑜更被捕捉到吃藥的畫面，並在彩排完後一度出現暈眩情況。子瑜在影片中表示，她從下飛機的時候就有點感冒徵狀，所以有點擔心。她說：「我一落地就不舒服」，雖然有躺著休息，但睡不著，只能閉著眼睛休息一下。

到了演出當天，子瑜狀態虛弱，聲音沙啞，但仍然抱病上台，提起精神完成表演。這樣敬業的態度讓粉絲們十分心疼，紛紛在網路上表達關心。演出後，子瑜的人氣再度攀升，個人發展也持續發光發熱。

TWICE於7日結束香港專場演出後，子瑜低調返台工作。10日上午，媒體拍到她和媽媽一起現身內湖的攝影棚，全程有多名保鑣戒備，行程保密程度極高。此前已有粉絲爆料，猜測周子瑜此行與「101點燈活動」有關。

不過據了解，台北101與TWICE的合作目前就是4日這場活動。子瑜此次返台的確切目的仍然保密到家，讓外界十分好奇。這位女神的神秘行程，讓粉絲們持續關注並猜測她接下來的動向。

