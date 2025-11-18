子瑜要回家了！世界巡演高雄開唱 陳其邁髮色「換TWICE藍」

先前為迎接BLACKPINK登台特地換上「新髮色」大頭貼的高雄市長陳其邁，本週再度換上藍髮大頭貼。翻攝自陳其邁臉書



韓國超人氣女團TWICE即將於本月22、23日在高雄國家體育館開唱，本次演唱會以「藍色」為主體意象，先前為了迎接南韓女子天團BLACKPINK，特地在社群換上「粉色頭髮」照的高雄市長陳其邁，昨日也換上「新髮色」，讓大票網友直呼「換藍頭髮又拿棒棒糖，好會」，大讚陳其邁行銷能力。

超人氣女團TWICE出道滿十周年，本周末將於高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，首次以完全體在台開唱，並以「藍色」作為演唱會主體意象。先前為了迎接BLACKPINK，在整座城市亮起粉色燈飾的高雄市，近日也改亮起「藍燈」，不少民眾發現高雄流行音樂中心、愛河、衛武營等景點紛紛亮起藍色燈飾。

陳其邁也在Threads發文表示，為了全面迎接TWICE，除了有巡迴快閃店以外，還有「巡迴視覺藍 燈光文字秀」，集結七大地標，以雷射字體「TWICE WORLD TOUR」加上巡迴視覺藍燈光秀，迎接TWICE登台。貼文發布後，有網友在底下留言表示「提醒一下，市長的頭髮還沒換顏色」、「邁邁髮色怎麼沒變TWICE藍，小編處理一下喔」，結果陳其邁不久後果真換上「新髮色」，馬上吸引大批網友留言。

除了陳其邁之外，高雄立委黃捷也在IG換上新髮色大頭貼，再度掀起網友討論，紛紛表示「又要全體變藍髮了啊」、「你的臉什麼髮色都能駕馭」、「又粉又藍的超讚高雄啦」、「黃委員也好適合藍髮」。

此次TWICE巡演對台灣粉絲別具意義，除了是出道十週年以外，更是TWICE台灣團員周子瑜出道以來首次以大型演唱會形式「回娘家」開唱，不少粉絲自發在捷運站設置專屬應援看板，還在街道沿線掛上大量旗幟，寫著「子瑜歡迎回家」、「我們的驕傲」。

除了粉絲以外，高雄市政府也積極參與這次盛事，推出演唱會票根兌換50元商圈夜市優惠券活動，和超過百家商家合作，讓粉絲不只看演唱會，也能深度體驗城市魅力。除此之外，市府還特別策劃「K-POP隨播即跳」前夜祭，讓整座城市在演唱會前就開始嗨起來。至於陳其邁本人則保持神秘，僅透露「處處有驚喜」，讓外界更加期待演唱會當天的未知亮點。

