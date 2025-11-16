子瑜要回家了！TWICE十週年首度「完全體在台開唱」 高雄掀藍色風暴

陳宣如記者／綜合報導

韓國超人氣女團TWICE出道滿十週年，11月22、23日將在高雄世運主場館舉行《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，更是第一次以完全體在台開唱！這場久違來台的大型演唱會尚未登場，高雄整座城市已先一步掀起「藍色浪潮」，從地標點燈、商圈優惠到街道應援，高雄以城市規模的熱情，把迎接TWICE的儀式感推上新高度。

韓國女團TWICE出道滿十週年，11月22、23日將在高雄世運主場館舉行巡演。（圖／Live Nation提供）

為了讓來自各地的ONCE（粉絲名）感受到十週年的紀念氛圍，高雄多個指標建築在夜晚亮起象徵TWICE的藍色燈光，包括大港橋、流行音樂中心、美麗島捷運站等地皆加入應援行列。夜色中綿延的藍色串聯街景，讓人一踏進高雄，就能明確感受到這座城市正期待著TWICE的到來。

這次巡演對台灣粉絲而言更具特別意義，因為TWICE成員周子瑜將首次以大型演唱會形式「回到家鄉」開唱。粉絲們不僅在捷運站設置專屬應援看板，更在街道沿線掛上大量旗幟，寫著「子瑜歡迎回家」、「我們的驕傲」等字樣，不只迎接TWICE，也讓子瑜能在熟悉的城市裡看見來自故鄉的支持。許多粉絲在社群留言表示激動，直言這場演出「等了十年，終於等到子瑜回家了」。

TWICE成員周子瑜將首次以大型演唱會形式「回到家鄉」開唱。（圖／翻攝自TWICE臉書）

高雄市政府也積極參與這次盛事，推出演唱會票根兌換50元商圈夜市優惠券活動，與超過百家店家合作，讓粉絲不只看演唱會，也能深度體驗城市魅力。此外，市府策劃的「K-POP隨播即跳」前夜祭則成為粉絲提前暖身的熱點，讓整座城市在演唱會前就開始嗨起來。高雄市長陳其邁則保持神秘，僅透露「處處有驚喜」，讓外界更加期待演唱會當天的未知亮點。

隨著演唱會日期逼近，TWICE的高雄快閃店也率先登場，推出多款高雄限定周邊與滿額贈的活動，吸引大批粉絲提前報到。有些粉絲為了搶限量周邊，甚至一大早就在義享時尚廣場外排隊，把快閃店變成熱鬧的粉絲聚會點。

TWICE出道十週年的高雄應援已成粉絲、社群間的熱門焦點，而外界也關注市長陳其邁是否會以「藍髮亮相」迎接TWICE，這項趣味話題在粉絲間持續發酵，讓演出前的期待感再度升溫。

