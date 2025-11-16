子瑜要回家了！TWICE十週年首度「完全體在台開唱」 高雄掀藍色風暴
陳宣如記者／綜合報導
韓國超人氣女團TWICE出道滿十週年，11月22、23日將在高雄世運主場館舉行《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，更是第一次以完全體在台開唱！這場久違來台的大型演唱會尚未登場，高雄整座城市已先一步掀起「藍色浪潮」，從地標點燈、商圈優惠到街道應援，高雄以城市規模的熱情，把迎接TWICE的儀式感推上新高度。
為了讓來自各地的ONCE（粉絲名）感受到十週年的紀念氛圍，高雄多個指標建築在夜晚亮起象徵TWICE的藍色燈光，包括大港橋、流行音樂中心、美麗島捷運站等地皆加入應援行列。夜色中綿延的藍色串聯街景，讓人一踏進高雄，就能明確感受到這座城市正期待著TWICE的到來。
這次巡演對台灣粉絲而言更具特別意義，因為TWICE成員周子瑜將首次以大型演唱會形式「回到家鄉」開唱。粉絲們不僅在捷運站設置專屬應援看板，更在街道沿線掛上大量旗幟，寫著「子瑜歡迎回家」、「我們的驕傲」等字樣，不只迎接TWICE，也讓子瑜能在熟悉的城市裡看見來自故鄉的支持。許多粉絲在社群留言表示激動，直言這場演出「等了十年，終於等到子瑜回家了」。
高雄市政府也積極參與這次盛事，推出演唱會票根兌換50元商圈夜市優惠券活動，與超過百家店家合作，讓粉絲不只看演唱會，也能深度體驗城市魅力。此外，市府策劃的「K-POP隨播即跳」前夜祭則成為粉絲提前暖身的熱點，讓整座城市在演唱會前就開始嗨起來。高雄市長陳其邁則保持神秘，僅透露「處處有驚喜」，讓外界更加期待演唱會當天的未知亮點。
隨著演唱會日期逼近，TWICE的高雄快閃店也率先登場，推出多款高雄限定周邊與滿額贈的活動，吸引大批粉絲提前報到。有些粉絲為了搶限量周邊，甚至一大早就在義享時尚廣場外排隊，把快閃店變成熱鬧的粉絲聚會點。
TWICE出道十週年的高雄應援已成粉絲、社群間的熱門焦點，而外界也關注市長陳其邁是否會以「藍髮亮相」迎接TWICE，這項趣味話題在粉絲間持續發酵，讓演出前的期待感再度升溫。
更多三立新聞網報導
《紅白》大洗牌！名單公布「他成台灣第一人」接棒TWICE子瑜
TWICE登高雄開唱倒數！這週「搶先快閃」超狂週邊細節全曝光
子瑜近照曝光！媽媽被讚美到也可出道 合照宛如姊妹
「竹竿腿」回歸！TWICE定延瘦回出道巔峰 粉絲驚艷：努力終於被看見
其他人也在看
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
丁噹突問「1個人會不會孤單」 A-Lin尬笑〈洋蔥〉催淚
丁噹昨（11╱15）起一連2天舉辦「夜遊A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，還邀A-Lin一同「鐵肺」飆歌，2人手牽手走向延伸舞台，丁噹問：「1個人有時候會不會很孤單？」讓之前傳出與台鋼一壘指導教練黃甘霖婚變的A-Lin面露尷尬。太報 ・ 9 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
震撼片讓家寧一家4人被起訴！Andy老師首獲走鐘獎自曝「還沒回本」 完整得獎名單一次看
YouTuber界年度盛事、第7屆走鐘獎獎昨（15日）在台北登場，前「眾量級」成員Andy老師在和前女友、前搭檔家寧拆夥鬧翻後自立門戶，新頻道立刻飆出200萬訂閱，這也是他拍YouTube影片10年第二個200萬訂閱的頻道，讓他獲頒本屆「年度個人創作者獎」。他發表感言透露，他花很多錢在做影片，現在還沒回本，有感媽媽告訴他「做人要守本分、懂得感恩、不要害別人」，他會繼續實踐，並感謝一路以來的貴人相助。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
謝侑芯真相曝光2／自揭右手斷指原因 媽媽很自責：覺得是自己的錯！
被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯，甜美外貌以及惹火大尺度影片，讓她在迅速網路上積累極高人氣。然而她卻在馬來西亞猝逝身亡。她生前曾在社群平台自曝一段鮮為人知的過去，她曾提到自己無名指的斷指，其實是出身於台中一個經營鐵工廠的家庭，「黑手世家出來的九指女兒」，這段經歷不僅沒有成為她的陰影，反而成為她引以為傲的印記。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好
粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
TANK「心肝移植」無濾鏡真面目外流認不出！他超毛撞見：是女生
娛樂中心／巫旻璇報導台灣歌手TANK（呂建忠）今年4月透露自己已於2024年11月在中國完成「心臟與肝臟同期聯合移植手術」，消息曝光後引發外界關注。近期有粉絲分享TANK最新近照，外貌變化之大。許多網友直呼「面相真的變了」，甚至有人留言表示「看到一位上海女生的影子」讓網友們看到發毛。民視 ・ 1 天前
修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」 賈靜雯人在中國…微博發文了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人閃兵案持續延燒中，新北地檢署繼6月第一波起訴28人後，今（14）日再起訴12人，包括修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖...FTNN新聞網 ・ 1 天前
錄影前被迫繳交3000元！王仁甫開嗆製作單位
王仁甫在本週日（16日）最新一集的中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》，與主持群以及王宇婕、紀言愷、Amanda、阿樂、維尼等嘉賓前往台東錄影。未料一開場，製作人竟要每位藝人繳交現金3千元，還沒領通告費反要先掏出錢，讓全場傻眼，前所未見的玩法讓王仁甫氣喊：「太過分！沒吃到東西還要自己掏腰包，這是雙重打擊吧。」中時新聞網 ・ 1 天前
修杰楷閃兵遭起訴！賈靜雯在中國拍戲「驚人狀態曝光」 微博發文了
演藝圈閃兵風波持續延燒，涉案藝人名單越滾越大。今（14）日再追加起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等共12名藝人，震撼演藝圈。對此修杰楷妻子賈靜雯人在廈門拍攝陸劇《紫色大麗花》，今天也照常發文分享殺青的消息，真實狀態流出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
趙露思逆襲成功！前經紀「銀河酷娛」超慘驚傳倒閉 網嗨喊：報應
大陸當紅女星趙露思近期憑藉戲劇《許我耀眼》人氣再攀高峰，戲劇與商業邀約接踵而至。先前她遭經紀公司壓榨與霸凌造成嚴重病倒一年，然而復原後近日舉辦不僅發行英文單曲更舉辦大型生日會回歸，足足有20萬人瘋搶票，讓她逆襲成功，反觀與她先前鬧翻、鬧出「天價解約金」風波前經紀公司「天津銀河酷娛」如今竟爆出經營不善、瀕臨倒閉的消息。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
78歲老奶奶堅守冷門遊戲6年 只有12人陪伴卻說「我們像家人一樣」
國外 Youtuber Redlyne 在尋找「死掉的」遊戲時，意外發現了一個溫馨的故事。有一位玩家 ArcticRose 經常在 VR 社交遊戲《Sinespace》中舉辦社群活動，並且持續維護著自己的地圖。當 Redlyne 與她取得聯繫後，才知道 ArcticRose 竟是一位 78 歲的老奶奶。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
走鐘獎／志祺七七外貌又進化了！連蔡哥都看傻：好帥
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，百萬YouTuber志祺七七入圍「最佳製作人獎」、「金頭腦」兩個獎項，步上紅毯時立刻掀起留言區一陣熱議，連紅毯主持人蔡哥都忍不住驚歎。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
坤達閃兵遭起訴求刑2年8月！柯佳嬿突發文洩心聲不忍了 私下近況曝
藝人閃兵案擴大，自王大陸被查獲後，檢調深入查並搜索約談，已發動共三波搜索，據傳還有第四波，今14日再起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等12人，建請法院量處2年8月徒刑。對此坤達也透過經紀人回應10字：「深切反省，一切配合司法。」柯佳嬿稍早則在IG限時動態發文，表示自己熬夜追完了Netflix懸疑新劇 《如果我不曾見過太陽》，她感慨地說：「好希望一切都沒有發生喔」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／大谷翔平1天抱4獎 愛犬成「年度最佳狗狗」！見證歷史被封3屆MVP
14日大聯盟公布MVP之際也舉辦年度頒獎典禮，最終大谷翔平1人囊括4大獎項，再加上上週獲得銀棒獎，大谷今年共獲得5項殊榮，值得注意的是這已經是他連續3年完成這項壯舉，而這3年大谷都是在愛犬Decoy陪同下創造歷史。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前