子瑜要回家了！TWICE「現身機場」分兩批來台 一字排開美翻

記者林汝珊／台北報導

TWICE成員周子瑜將首次以大型演唱會形式「回到家鄉」開唱。（圖／翻攝自TWICE臉書）

南韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出，別具意義。她們今早從仁川前往高雄，分兩批來台，讓粉絲都相當期待。

TWICE，SANA（左起）、MINA、娜璉、MOMO、多賢、定延將前往高雄。（圖／翻攝自Newsen）

TWICE今早分兩批來台，定延戴著口罩率先現身，多賢則將自己包得密不透風，帽子、墨鏡、口罩全副武裝，僅露出小小的臉，但仍不忘一路揮手致意。SANA緊跟在後，MOMO與娜璉並肩同行，MINA和志效則走在隊伍最後。

廣告 廣告

而子瑜因昨晚於東京參加時尚活動，因此結束後會分開來台。此外，成員彩瑛也因罹患「血管迷走神經性暈厥」（vasovagal syncope），須暫停年底前所有行程，因此高雄場將以8人形式登場。

更多三立新聞網報導

獨家／當兵被霸凌！曹仕翰黑暗谷底翻身入圍金馬 陳玄力童年叛逆曝光

《大學生》男星捐肝救父！肝硬化爸驚傳「排斥反應」最新病況曝光

前一天狂曬7枚戒指！申敏兒遭疑「帶球嫁金宇彬」公司一句話回應了

青龍獎／影帝后全包！孫藝真、玄彬雙獲男女主 放閃：我最愛的男人

