子瑜赴韓打拼首度返台開唱 媽媽吐「10年艱辛」 成員互動全說了
韓國女團TWICE今（22日）晚間將於高雄世運連唱2天，這也是出道10年首度在台的演唱會，是台灣成員子瑜一直的夢想成真，而其母親也罕見透露心聲，直言這10年的不容易，更透露團員及其父母和子瑜的相處模式。
對於女兒在韓打拼10年，多次世界巡演卻都沒能回到家鄉，首次回台開唱，子瑜媽媽也是非常有感觸，對於TWICE終於站上高雄舞台，本人和所有ONCE（粉絲名）一樣期待，如今圓夢十分感動。
子瑜媽媽也說子瑜從開始就是個愛跳舞的小女孩，一直到出道，變成了需要背負壓力，並持續散播正能量的偶像，坦言女兒更加成熟、堅強和獨立，這一切在她眼裡其實也是心疼。
另外，對於子瑜在韓國的生活，媽媽也透露其實團員和其家人們對於子瑜都是十分照顧，身為團中忙內，子瑜都是被大家呵護著一起過年、過節，讓她即便在異鄉也能擁有「家人」，同時也和所有ONCE表達感謝，「你們的聲音都有被聽到，終於在高雄迎來這一刻！」
