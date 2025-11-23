子瑜返鄉開唱哽咽 TWICE暖心相伴

台灣女兒子瑜出道10年，終於帶著所屬女團TWICE回到家鄉開唱，上周末在高雄世運主場館連續舉行兩場「THIS IS FOR」演唱會，共吸引約11萬人次入場。23日第二場演出中，子瑜以高馬尾亮相，談到演出前一天與媽媽見面時忍不住哽咽：「媽媽比我更緊張，說像是在『嫁女兒』的感覺。」成員們立刻上前安慰。

子瑜感性表示，這次回到高雄，看到粉絲準備的各種應援，也收到父母傳來的影片，一踏上家鄉土地就激動又期待，「一開始覺得很不真實，媽媽還教我要怎麼對ONCE（粉絲名）說話，她比我還緊張。在這一刻，不管是我的家人、我自己，或是成員們，都等了很久，真的很開心，難以用言語形容。」

娜璉也用一大段中文對粉絲喊話：「今天來到這裡的ONCE，一定都等我們很久了。為了不辜負大家，我們會認真演出，希望大家留下難忘的回憶。」她提醒這是最後一場高雄場，興奮喊：「要玩得更更更更開心喔！」全場隨即爆出尖叫。

成員們還準備台語與粉絲互動，並笑說「子瑜教我的」。志效先開口：「我的名字怎麼樣？」說完立刻回頭求證，被子瑜糾正應為「我的名字叫什麼」。她重新喊出「哩賀，哇係志效！」萌翻全場。SANA也接力：「哇係哩欸SANA！」MOMO則可愛問候：「吃飽沒？」

彩瑛轉貼文藏洋蔥

首場演出後，TWICE官方社群馬上曬出與粉絲的大合照寫道：「Felt special performing in TZUYU’s home tonight（今晚能在子瑜家鄉演出格外有意義）」，網友紛紛留言「歡迎回家」。後台合照中，站在最右的志效肩上被放上草莓貼圖，象徵因「迷走神經性昏厥」缺席的彩瑛，團魂細節讓粉絲大感動。彩瑛也轉發高雄場貼文，附上子瑜代表色藍色愛心與哭臉，再度讓台灣ONCE淚崩。

子瑜在演出最後特別提到：「這次彩瑛沒辦法一起參加，她說很抱歉、很自責。我相信她很快能恢復，下一場台北一定要一起，她說好了，我們台北見。」在粉絲的熱烈應援中，TWICE最後驚喜返場加唱〈TT〉，子瑜再次向粉絲道謝：「謝謝你們10年來的陪伴。」為高雄2場畫下溫暖句點。

結束後，大螢幕上也宣布明年3月21日的台北大巨蛋場，將在隔天（22日）多加一場。