子瑜返鄉高雄首唱 全中文感言「期待這一天非常久」
韓國人氣女團TWICE今（22日）在高雄舉辦《TWICE WORLD TOUR <THIS IS FOR> IN KAOHSIUNG》，這也是子瑜赴韓打拼10年第一次返鄉演出。稍早演出於晚間6點半登場，子瑜打招呼時特地用台語說：「打給厚！挖系子瑜！」
子瑜邊揮手邊用中文對粉絲說：「我終於帶我的成員們一起來高雄了，很開心終於期待已久的這一天到來，跟我的成員一起到高雄，和你們一起見面，相信你們都等待了很久，我也期待這一天非常久！」隨後她喊話粉絲：「所以我們一起好好享受這一晚好嗎？謝謝。」
7月受高雄啤酒節邀請，已來過高雄的娜璉也用中文致詞，「今天來到這裡的ONCE，一定都等了我們很久很久，為了不辜負大家的等待，我們會認真演出，希望今天都能留下難忘的回憶！」
而定延看到台下粉絲熱情滿滿的應援，也直呼後悔，感慨「怎麼沒早點來？」，多賢則用「我們的驕傲」稱呼子瑜，表示很開心能來到子瑜家鄉表演，喊話粉絲：「我們準備非常多精彩表演，高雄的大家都準備好了嗎？」
SANA則特別以台語問候「哩後，我是SANA」，她透露這句話是上台前子瑜教她的內容，「剛表演邊想要講這句話，因為很怕忘記，總之我順利的自我介紹完畢了，希望今天跟ONCE玩得很開心。」
