子瑜遭黃安檢舉被迫道歉！親媽昔9字高EQ回敬
娛樂中心／楊佩怡報導
南韓人氣女團「TWICE」於22、23日降臨高雄，不僅是出道10年首度全體來台，也是台灣成員周子瑜在南韓打拼十多年、首度回到家鄉演出。回顧子瑜10年前剛出道時，被舔共藝人檢舉「台獨」而遭受大批台灣網友列入黑名單，而子瑜媽媽黃燕玲昔日受訪時被問到對於黃安回台用健保一事，她神回1句，展現其超高EQ。
舔共藝人黃安（左）過去造謠子瑜（右）台獨，使子瑜被迫出面道歉。（圖／翻攝自微博、JYP YT頻道）
周子瑜10年前在韓國以TWICE成員身分出道，當時才16歲的她，因在南韓節目中舉起台灣國旗，被舔共男星黃安造謠，舉報她是台獨，讓經紀公司不得不要求子瑜拍片道歉，藉此鞏固中國市場。根據《自由時報》報導，周子瑜在風波後隔年返台參加國中同等學力鑑定考試，當時媽媽黃燕玲親自到機場接機，面對媒體詢問對於黃安同時間回台用健保治病一事的看法，她低調代替女兒回應：「祝黃安叔叔早日康復」。簡單的9字回覆，展現出極高的EQ。
子瑜媽媽（右圖右）表示女兒出道10年「心變得更成熟了」。（圖／翻攝自IG＠topbeauty_lydia）
值得一提的是，子瑜媽媽也在YT頻中說出心境，對於子瑜終於要回台開唱，身為媽媽的她感到相當驕傲，同時也指出這一路都太不容易。媽媽也說到覺得子瑜出道這10年，「她的心變得成熟了，出道前帶她去跳舞的時候，我覺得那時侯的她是很快樂的在跳舞，現在已經身為公眾人物，面對的壓力也是相當的多，她也應該用自己的力量，帶給大家正能量，也一直保持著善的循環，我覺得這個都不簡單」。最後子瑜媽媽非常感謝粉絲一路的支持，同時也表示粉絲的聲音從未被忽略，這次首次回台開唱就是最好的證明，並希望能與粉絲們一起見證這份來之不易的感動。
