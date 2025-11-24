子瑜隨TWICE抵韓首發文！ 16字吐激動心情：回家真好
韓國人氣女團TWICE於22、23日在高雄世運主場館舉辦世界巡迴演唱會〈THIS IS FOR〉高雄場，這也是台籍成員周子瑜赴韓打拼的10年來，第一次返鄉演出，引起各界熱烈關注。而今（24）日一早全體成員就飛回韓國，稍早已抵達首爾，子瑜也隨即在Instagram發出這兩天的心得感想，用短短的16字透露她有多興奮，並附上她在後台與成員們的合照。
子瑜24日一早現身在小港機場準備隨成員飛回韓國，被問到「回家唱得開心嗎？」她立即點點頭表示很開心。而稍早全員抵達韓國，她馬上在Instagram發文，用繁體中文寫下：「謝謝你們為我們所做的一切，回家真好」，並貼出10張後台的照片，最後一張則是高雄世運場館的照片。
隨後有粉絲發現，子瑜在幾分鐘內編輯貼文內容，於文末加上「Kaohsiung」及一個家的表情符號。這短短16個文字、10張照片就令粉絲相當激動。粉絲紛紛留言喊「謝謝妳這10年不放棄的堅持了下來！歡迎回家，我們永遠愛你」、「我們的驕傲」、「謝謝你沒有放棄」、「我下次一定會成功見到子子和賊賊（姐姐）們」、「子瑜永遠是台灣的驕傲」、「謝謝子瑜終於帶團員來高雄了，這一趟好不容易」。
子瑜在兩天的演唱會上努力忍住情緒，僅有小小哽咽，在開唱時對粉絲說：「我終於帶我的成員們一起來高雄了，很開心終於期待已久的這一天到來，跟我的成員一起到高雄，和你們一起見面，相信你們都等待了很久，我也期待這一天非常久！」全場掀起大暴動。
事實上，此前僅有成員娜璉於7月時出席高雄啤酒節活動，除此之外，TWICE全員從未在台演出過，子瑜本次終於實現心願首度在台灣開唱，引起大批粉絲熱烈歡迎。而TWICE這趟來台只有短短停留三個晚上，接著2026年3月將在台北大巨蛋舉辦2場演唱會。
