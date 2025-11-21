子瑜飛抵高雄！TWICE熬10年解禁登台 鐵粉機場接駕見證歷史瞬間

TWICE台灣成員子瑜飛抵台灣，看到歌迷露出燦爛笑容，明後兩天將在高雄世運主場館開唱。翻攝《鏡新聞》

韓國人氣女團TWICE出道10年首度訪台開唱，昨（20日）赴東京亮相精品活動的台灣成員子瑜，稍早也飛抵小港機場，終於以工作身分回家鄉！子瑜今約在下午3點57分踏進小港機場大廳，接著搭上車準備與已抵台的7位成員會合，一起備戰明後兩天在高雄世運主場館舉行的演唱會。

子瑜與接機歌迷揮手打招呼。翻攝《鏡新聞》

TWICE出道10年首度來台開個唱，由於子瑜昨赴東京出席精品活動，今從日本飛來台灣，而她的7位隊友志效、娜璉、定延、多賢、Mina、Momo、Sana今早則從仁川機場出發，7人的班機下午2點多已飛抵高雄 ，從東京出發的子瑜則在1個小時後接力抵台。

子瑜從東京飛回台灣，台灣粉絲熱情迎接。翻攝《鏡新聞》

子瑜穿著短裙露出美腿。翻攝《鏡新聞》

小港機場擠滿TWICE歌迷，一起歡迎子瑜回家。翻攝《鏡新聞》

本名周子瑜的子瑜，1999年出生於台南，今年26歲的她，已在韓國歌壇打拚10年，當年年僅13歲的她，毅然決然赴韓國JYP娛樂當練習生，2015年幸運地在公司的選秀節目《SIXTEEN》嶄露頭角，同年10月隨TWICE出道，出道曲〈Like OOH-AHH〉已火速暴紅。

只是沒想到隔年子瑜竟遭黃安舉報台獨，讓TWICE直到今年才解禁登台，子瑜上月在出道10週年見面會重現10年前自介，一句「我來自台灣」讓台下歡聲雷動，沒想到短短的一句自我介紹，居然讓大家等了10年。

子瑜在工作人員的護送下離開機場，準備與其他成員會合。翻攝《鏡新聞》

在韓國奮鬥10年的子瑜，也成為台灣囝仔赴韓逐星夢的先鋒，之後更有i-dle成員舒華、tripleS念慈、NCT揚揚等台灣偶像赴韓出道。子瑜除了團體活動，去年9月更發行《abouTZU》solo出道，成員TWICE第3位發行個人專輯的成員。

TWICE這次帶著全新世巡「THIS IS FOR」來台演出。Live Nation Taiwan 提供Live Nation Taiwan提供

子瑜明後兩天也將隨TWICE登上高雄世運主場館開唱，預計吸引10萬人次朝聖，而很寵台粉的她們，也已敲定明年3月21日唱進大巨蛋，台灣歌迷也期盼屆時能盼回這次缺席的彩瑛健康回歸，9人全員在台合體。



