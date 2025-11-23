子瑜高喊這句全場嗨翻！娜璉中文致謝驚豔ONCE 醫回憶10年前「台獨公開處刑事件」

TWICE子瑜高喊「打給厚！哇系子瑜！」全場嗨翻，娜璉限動中文致謝驚豔ONCE。圖／翻攝自X@JYPETWICE

韓國人氣女團TWICE出道10年的首場台灣演唱會，昨（22）晚在高雄世運主場館舉行，子瑜用台語高喊「打給厚！哇系子瑜！」全場嗨到最高點，歌迷開心又感動！演唱會結束後，娜璉更率先用中文向粉絲致謝，驚豔ONCE們（粉絲名）。而今早有醫師回憶起「周子瑜10年前台獨公開處刑事件」，他直言「從來都沒有什麼政治歸政治，音樂歸音樂這種事」。

子瑜特別獻唱〈日不落〉 ONCE全嗨翻

昨晚的演唱會於晚間6點33分準時開唱，8位成員接連帶來〈THIS IS FOR〉、〈Strategy〉等多首新曲，氣氛熱烈。在演唱完〈I CAN'T STOP ME〉後，子瑜興奮表示：「我終於帶我的成員們一起來高雄了！」現場5萬名歌迷瞬間陷入狂熱。此外，她還特別準備蔡依林的熱門歌曲〈日不落〉，帶領ONCE們大合唱，掀起另一波高潮。

TWICE首度來台灣演出，昨晚在高雄世運主場館開唱，官方X火速釋出全場大合照。圖／翻攝自X@JYPETWICE

娜璉第一時間曬美照致謝 全文用「繁體中文」驚艷粉絲

演唱會圓滿落幕後，娜璉第一時間於IG限動向粉絲致謝，分享多張美照，並以中文寫下：「高雄的ONCE們，今天很謝謝你們！明天也要玩得開心喔！」不僅全文使用繁體中文，連「的」與「得」的用法都十分精準，讓粉絲驚喜不已，還有人笑稱「是不是子瑜在旁邊協助校稿？」

娜璉在演唱會結束後曬美照致謝，全文用「繁體中文」驚艷粉絲。圖／翻攝自娜璉IG

醫回憶子瑜「遭舉報台獨」一事 嘆：政治即生活 生活即政治

值得一提的是，醫師Carro Tsai也藉此回憶起周子瑜在2015年於韓國綜藝節目中手持中華民國國旗，遭藝人黃安舉報「台獨」事件。當時中國網友掀起抵制風波，導致她的手機廣告代言被撤下、TWICE在中國的演出被取消，連經紀公司JYP娛樂也遭殃。最終，JYP安排周子瑜錄製道歉影片，並在鏡頭前自稱「中國人」，事件引發國際高度關注。

Carro Tsai指出，如果身為 ONCE 卻不了解這段歷史，「那你真的應該好好補一下功課。」他強調，「從來沒有政治歸政治、音樂歸音樂這種事」，周子瑜當年在全球目光下，被迫錄下如「公開處刑」般的影像，至今仍令人憤怒。他認為，這正證明了「政治即生活，生活即政治」的現實。

醫師Carro Tsai回憶起周子瑜在2015年，於韓國綜藝節目中手持中華民國國旗，遭藝人黃安舉報「台獨」事件。圖／翻攝自Carro Tsai臉書



