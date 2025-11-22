子瑜高喊「我回來了」全場落淚！TWICE隊友暖曝：她是我們的驕傲
韓國女團TWICE本週末連續2天在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」演唱會，出道10年來首次在台開唱。今（22日）是演出第一天，子瑜一開口就高喊：「我回來了，哇係（我是的台語）子瑜，我終於帶我的成員們一起來高雄了！」讓台下粉絲感動不已，啜泣聲此起彼落，場面相當溫馨。
子瑜接著表示：「很開心期待已久的這一天終於到來，跟我的成員一起到高雄，和你們一起見面，相信你們都等待了很久，我也期待這一天非常久，我們今天一起好好享受這一晚好嗎？」多賢也暖心表示：「終於在我們的驕傲子瑜的家鄉開演唱會了！」聽到全場傳來尖叫聲，多賢又再高喊：「我愛你們！」
為迎接子瑜出道10年終於回家演出，粉絲也大手筆做了公車、卡車應援等，子瑜的大陸粉絲「周子瑜吧」更是在演唱會場館外的路燈旗上，用繁體字高掛著「子瑜歡迎回家」、「我們的驕傲子瑜」，更在全台超過9000家超商的收銀機上做應援，祝福她高雄演唱會順利，而場外也有不少沒搶到票的粉絲在聽漏音，也跟著激動直呼：「歡迎子瑜回家。」希望子瑜首次在台演出順利。
此外，子瑜昨抵台後，也在粉絲付費軟體Bubble上向大家報平安，興奮分享自己已迫不及待大嗑雞排、麵線、米血糕，並感性寫下：「終於來高雄了，謝謝你們等了這麼久，明天我們要一起珍惜這一刻。」下午彩排時，她也再度表示「很開心能與你們在這邊見面，與我的團員們一起」
對於子瑜首度回到家鄉站上大舞台，母親燕玲也透過個人YouTube頻道感性表示：「TWICE所有的粉絲們，這10年來一定都跟我們一樣，都非常期待能夠在她的家鄉，看到站在舞台上面的TWICE，這段路真的是太不容易了！」此外，成員志效、娜璉及MINA的父母也都被粉絲目前現身高雄，可見成員間的好感情。
而與子瑜母女私交甚篤的陶晶瑩也發文表示，結束在台北大巨蛋的演唱後，要陪女兒飛奔到TWICE所在的高雄，到處拍照到處打卡，為她們歡呼、為子瑜尖叫，並透露，今早已有先送上早餐店的飯糰和蛋餅，「希望團員們都開開心心儲備能量」。
