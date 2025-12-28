子瑜、舒華上榜！「2025全球百大美女」李珠珢入選：全球最受歡迎啦啦隊

娛樂中心／黃韻璇報導

「全球百大美女（ The 100 Most Beautiful Faces ）」名單出爐，第1名是南韓女團BLACK PINK成員Rose。（圖／翻攝自YouTube－TC Candler頻道）

每年都會評選全球百大美女、百大帥哥的美國電影網站「TC Candler」，昨（28）日正版名單曝光，其中最受關注的百大美女名單，在韓國發展的台灣美女TWICE成員周子瑜、I-dle成員葉舒華，除了子瑜、舒華受到關注，在台灣擁有高人氣的南韓啦啦隊女神、中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員李珠珢也首次入選。

「全球百大美女（The 100 Most Beautiful Faces）」名單出爐，韓國女團TWICE台灣成員周子瑜排名20名。（圖／翻攝自YouTube－TC Candler頻道）

2025年的「全球百大帥哥（The 100 Most Handsome Faces）」、「全球百大美女（The 100 Most Beautiful Faces）」名單出爐，兩大台灣美女周子瑜、葉舒華豪不意外的成功入選，韓國女團TWICE台灣成員周子瑜排名20名，韓國女團I-dle台灣成員葉舒華排名71名。

廣告 廣告

「全球百大美女（The 100 Most Beautiful Faces）」名單出爐，韓國女團I-dle台灣成員葉舒華排名71名。（圖／翻攝自YouTube－TC Candler頻道）

至於名列百大美女第1名的則是南韓女團BLACK PINK成員Rose，至於BLACK PINK的另外三位成員也通通入榜，Jisoo第11名、Lisa第22名、Jennie第26名，其餘的入選的還有第2名美國人氣女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）、第3名韓國女團BABYMONSTER泰國籍成員Pharita。

「全球百大美女（The 100 Most Beautiful Faces）」名單出爐，中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員李珠珢排名97，介紹寫「全球最受歡迎啦啦隊成員」。（圖／翻攝自YouTube－TC Candler頻道）

除了演藝圈名人之外，名單中還有位特別的人，就是在台灣擁有高人氣的南韓啦啦隊女神、中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員李珠珢排名97，可以看到底下英文介紹寫著「世界最受歡迎的啦啦隊成員」，且影片中播放的畫面，正是李珠珢富邦悍將新莊主場應援的畫面。

富邦悍將領隊陳昭如也開心地在Threads發文分享這個好消息，表示「收到粉絲、球迷們來分享這個珠珢入榜的好消息，採用的還是在新莊球場的應援畫面。由衷謝謝大家今年在場上、場外給珠珢滿滿的愛護及支持」。

更多三立新聞網報導

鍾明軒「歐洲被當中國人」無法退稅慘虧1萬！作家酸：不過是如他所願

舔共成功？館長中國「直播帶貨」首戰成績驚人：20分鐘狂撈破1400萬

朱孝天道歉了！開撕F3、阿信翻車慘遭網友灌爆 他下秒「直接關留言」

福原愛堅持「離婚後才交往」！不認婚內出軌橫濱男 日媒列時間線打臉了

