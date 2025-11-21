子瑜「賊賊們」到台灣了！Momo、多賢熱到脫外套 鐵粉擠爆小港機場接駕TWICE

TWICE日本成員Momo（中）戴著墨鏡走在隊友前方，已被高雄的熱情熱到脫外套。翻攝《鏡新聞》

韓國人氣女團TWICE出道10年首度訪台開唱，儘管此行因彩瑛健康亮紅燈，遺憾8缺1，仍難擋台灣ONCE（粉絲名）的熱情，今（21日）半夜已有粉絲到小港機場卡位，迎接偶像降臨台灣。

由於台灣成員子瑜昨赴東京出席精品活動，將從日本飛來台灣，而子瑜的7位姊姊們志效、娜璉、定延、多賢、Mina、Momo、Sana今早則從仁川機場出發，班機約在下午2點多落地小港機場，7人約在2點29分步入機場大廳，立刻引爆尖叫聲。

廣告 廣告

穿著灰色針織外套戴著帽子與口罩的娜璉，對鏡頭揮手。翻攝《鏡新聞》

戴著毛帽的多賢也脫下外套披在手上，另一手忙著與歌迷打招呼。翻攝《鏡新聞》

粉絲在機場拉起紅布條接機。翻攝《鏡新聞》

由於今早仁川機場低溫4、5度，成員們來到溫度約25度的高雄，Momo與多賢立刻脫下外套拿在手上。而台灣的粉絲也製作應援布條到場，有粉絲用注音以台灣國語的發音寫下「子瑜帶賊賊們回家了」，還有粉絲拉布條寫著「十年的等待，只為這一刻相見」，十分有心。

今小港機場被TWICE的歌迷擠得水洩不通。翻攝《鏡新聞》



回到原文

更多鏡報報導

超接地氣！TWICE出道10年首訪台 師兄玉澤演竟發限動：歡迎來到臺灣

TWICE高雄開唱前忙翻！娜璉首爾跑行程 子瑜快閃東京揪媽媽同行

金秀賢爆「交往未成年」不認愛又翻供惹怒品牌 索賠暴漲6倍求償28.6億