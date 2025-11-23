子瑜10年願望成真！高雄開唱掀暴動「帶成員回家了」韓網全感動哭

娛樂中心／綜合報導

TWICE於高雄世運舉行演唱會。（圖／翻攝自IG）

韓女團 TWICE 昨（22）日在高雄國家體育場開唱，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了。」掀起全場高潮，此話傳回韓國，也引起韓網大批網友共鳴。

不少韓國粉絲感動表示，看到子瑜完成多年夢想，自己也忍不住鼻酸；也有人回顧她從十幾歲遠赴韓國、參加選秀到加入女團的歷程，直呼：「光想都熱淚盈眶」。尤其她在台上那句「我把成員們帶來高雄了！」更被粉絲大讚可愛又動人。

TWICE高雄場，祭出唯一煙火秀。（圖／讀者提供）

韓國論壇也整理出高雄場演出的5大亮點，包括「高雄國家體育場 360 度坐滿滿」、「華麗煙火秀」、「子瑜親自朗讀手寫信」、「買不到票在場外聽的粉絲」、「連台灣總統都提到演唱會」等，被形容為「國家級活動」。

