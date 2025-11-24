子瑜10年首度回台開唱！溫朗東揭因：「它」從高峰掉到低谷！

論壇中心/綜合報導

南韓女團TWICE上週末（22日）起一連2天在高雄開唱，歷經十年光陰，台灣籍成員周子瑜終於有機會回到自己家鄉表演，許多粉絲替她感到驕傲。時事評論員溫朗東指出，十年前周子瑜的經紀公司是害怕被中國打壓，所以無法前來台灣演唱。但現在中國市場「從高峰掉到了低谷」，加上國際情勢的翻轉，中國失去主導地位，這些韓團就不用再理會中國了。

溫朗東在《台灣向前行》節目中指出，周子瑜能在經歷「國旗事件」的十年後回到台灣開唱，不只是因為高雄建設完善，而是因為韓國經紀公司不在意中國市場。溫朗東表示，2016年的中國在全世界的高點，但現在它是全世界的低谷，國家窮、年輕人失業「看不起演唱會」，還弄「禁韓令」，不讓外國娛樂進入中國市場競爭，溫朗東不禁直呼「這些韓國經紀公司幹嘛要在乎你的市場？」



溫朗東進一步指出，中國已經喪失國際娛樂市場上的主導地位，所以只能「內縮」，設定男生不能太陰柔、劇情題材限制…等等的層層框架，完全喪失與全世界比拚的能力。溫朗東也再次強調，很開心「台灣的女兒」能回到家鄉舉辦演唱會，不再受到中國的力量所牽制。

