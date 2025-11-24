子瑜IG影片藏滿「洋蔥」！帽上「這句」暖哭粉絲
娛樂中心／李筱舲報導
韓國女子天團TWICE上週末（22日及23日）在高雄世運主場館連兩場的演唱會圓滿落幕，TWICE為了等待10年的台灣ONCE，帶來難忘又精彩的演出，讓粉絲相當感動。而在昨（23）日第二場演唱會開始前，TWICE在IG分享了一段影片。畫面中，子瑜站在世運主場館中央，望向四周，背景音樂配上田馥甄的〈小幸運〉。而子瑜配戴的帽子寫的文字竟藏洋蔥，讓粉絲看了超感動。
韓國女子天團TWICE上周末在高雄連兩場的演唱會圓滿落幕。（圖／翻攝自IG ＠twicetagram）
昨（23）日在演唱會開演前，TWICE在IG上釋出這段影片。畫面中，子瑜站在演唱會會場中央，她望向場館四周，最後跑向前方。影片背景音樂配上田馥甄的〈小幸運〉，歌詞像是子瑜這10年來想對粉絲說的話。而子瑜佩戴的帽子上寫著「my dream came true in 2025（我的夢想在2025年實現）」，短短的影片竟藏滿寓意和洋蔥，讓粉絲十分感動。事實上，今年年初有粉絲捕捉到子瑜曾戴過這頂帽子，如今回到家鄉開唱又再次戴上，不論是巧合還是特意，對粉絲而言都極具意義。
TWICE在IG分享一段子瑜的影片，她戴著一頂寫有「2025 年夢想成真」的帽子望向場館四周，短短的影片藏滿寓意和洋蔥。（圖／翻攝自IG ＠twicetagram）
粉絲們也留言表示：「帽子是年初時戴的my dream came true in 2025…好感動！」、「真的美夢成真了」、「全台灣哭成一坨馬鈴薯了啦」、「最近twicetagram不斷釋出超感動影片，謝謝你們的表演，請常常來台灣，我們愛你們」、「台灣的驕傲，周子瑜閃耀登場」。
TWICE連兩日的演唱會，替等待10年的台灣ONCE帶來難忘又精彩的演出，粉絲也希望她們未來能常來台灣。（圖／翻攝自IG ＠twicetagram）
原文出處：TWICE子瑜IG影片藏滿「寓意和洋蔥」！帽上「這1句」暖哭台灣ONCE
