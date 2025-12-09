子遭無照酒駕駕駛撞亡 父穿兒實習白袍現身盼法院重判

身穿兒子的實習白袍與整套衣褲，來到台中地方法院出庭，因為22歲陳姓醫大學生，今年3月到台中實習時間打工騎車跑外送，遭23歲吳姓男子酒駕開車撞死，陳爸爸拒絕和解賠償，只要求法庭重判。

酒駕受害者家屬陳爸爸表示，「爸爸代表他，也穿上這一身的衣服，也彷彿他親自到庭一樣，我不需要肇事者的賠償，我也不接受他的和解，我只希望法官、國民法官，能夠判最重的刑責。」

酒駕致死案件發生在3月8日凌晨3時多，陳姓男大生騎機車外送行經台中市西屯區黎明凱旋路口，遭吳男無照駕駛汽車、超速闖紅燈撞上，並且肇事逃逸，2個小時後向警方投案，酒測值每公升0.37毫克，過去則有3次無照駕車、15次交通違規紀錄，總計17萬罰鍰未繳。

初犯酒駕致死刑責為3至10年有期徒刑，但根據法務部統計2019至2023年間，全國20萬4867人酒駕判決有罪案件，判處6月以下有期徒刑者占絕對多數，平均刑度3.6個月，致死者平均刑度也只有3年2個月不到，台灣酒駕防制協會批評判決實在太輕，對家屬猶如二次傷害。

台灣酒駕防制協會秘書長高淑真指出，「法官在量刑上，即便可以判3年以上，最後裁量結果呢，也不到3年2個月，所以對於受害者家屬來講，會覺得很失望，而且會認為這是第二次傷害，如果法官沒有重判，根本沒有一個嚇阻以及制裁的效果。」

高淑真建議司法機關，必須提供法官量刑一套完善的建議機制，讓酒駕罪責相當，才能真正有效嚇阻犯罪、平復受害者家屬的傷痕。本案已完成言詞辯論，預計10日上午在台中地院國民法官法庭一審宣判。