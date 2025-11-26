孔劉、金高銀、李棟旭久違同框！「鬼怪三人幫」現身演唱會 為2026《鬼怪》十週年提前暖身？
冬天必備的韓劇《鬼怪》正在解凍中！自2016-2017年該劇播畢後，已經有九年的時間，沒再看到「鬼怪三人幫」孔劉、金高銀、李棟旭公開相聚在一塊了，沒想到近日，他們卻突如其來給粉絲一個大驚喜，一同去看創作歌手金東律的演唱會。
劇迷們私下不禁窸窸窣窣討論，這難道是為了明年的十週年提前作準備暖身嗎？倘若真是如此，那真是《鬼怪》迷之福，更讓這一場演唱會，因為三人肩並肩同框坐在一起，瞬間引爆韓網熱議。
孔劉拉好友和鄰居看演唱會
11月20日，孔劉、金高銀、李棟旭現身金東律的演唱會現場，不僅並肩而坐，而且金高銀居中，孔劉和李棟旭分坐其兩側，完美複刻了《鬼怪》中「鬼怪-小新娘-陰間使者」的經典三角關係位置。
其實孔劉早在11月9日就通過個人IG，宣傳了金東律的演唱會，並稱其為一場「珍貴的電影」，顯露其歌迷身份，而演唱會也沒有讓大家失望，金東律帶領24人樂團、7人樂隊、6人銅管組、8人合唱及編舞團隊，組成宛如歌劇院的現場，的確是不輸電影的高品格演唱會。
但最讓大家驚喜的是，孔劉居然還拉了金高銀、李棟旭一起去，兩個男生就算了，三不五時就相聚、互相串門子，孔劉更為了李棟旭不時上節目亮相，可是這回金高銀也在，簡直稀罕到不行。
眾所周知，金高銀去年買了首爾龍山區西冰庫洞的一間頂級公寓，成了住在同一社區的孔劉新鄰居，就不知道這多一層的緣分，是否也是讓三人再度公開聚首的原因？
孔劉和金高銀、李棟旭一起看演唱會：
《鬼怪》契約依舊持續中
無論如何，這一場《鬼怪》售後足以讓劇粉狂喜，甚至孔劉和金高銀也沒想刻意躲躲藏藏，兩人還在同一天發布IG限動，曬出金東律演唱會現場照片，證實兩人的確一起去了。
從網友路透照片中也可以發現，孔劉的頭髮挺長的，應該是為了正在拍攝、橫跨1960-80 年代新劇《慢慢地，強烈地》，即便在百忙之中也要看金東律演唱會，可見他有多愛。
不過也有網友戲稱李棟旭是電燈泡，在這個特殊的夜晚，橫阻在孔劉和金高銀之間，此外，大家還記得《鬼怪》播出時，劇中「鬼怪」和「小新娘」簽訂的契約嗎？
第一條：即使甲方（金高銀）失去利用價值，乙方（孔劉）也不能拋棄她，因為甲方的心非常脆弱；
第六條：每年下初雪的時候，乙方要回應甲方的召喚，因為甲方會等待……
如何？孔劉和金高銀是不是一直都在隱隱遵守中呢，更讓這場演唱會售後加添動人色彩。
「鬼怪家族」十週年重聚？
其實這九年來，「鬼怪家族」私下都有互動，金高銀便曾在綜藝節目透露，自己和孔劉、李棟旭偶而會相聚喝酒，甚至兩個男生在她家附近喝酒，一通電話就可以邀她過去。
2021年金高銀還跟李棟旭共同錄製了綜藝《盼望的大海》，她也經常去劉寅娜家裡玩，日前更上了劉寅娜的YouTube節目，坦言自己常常在「姐姐」劉寅娜面前撒嬌，讓大家對四人的友誼羨慕不已。
就不知道明年《鬼怪》十週年，是否能湊齊「鬼怪家族」的所有演員一起慶祝？倘若成真，想必會讓劇迷非常感動吧。
