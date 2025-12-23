孔子農曆誕辰 新豐區古禮祭孔
記者黃文記∕歸仁報導
歸仁敦源聖廟二十三日舉行新豐區祭孔典禮，這是由仁德、關廟、龍崎、歸仁、永康區等五個區公所輪流主辦的祭孔儀式，也是國內少見選在農曆孔子誕辰舉行的祭孔典禮。今年由主辦公所仁德區長許博森擔任正獻官，新豐各區首長擔任陪獻官，立委王定委、市議員郭鴻儀、陳皇宇等民意代表及鄰近紅瓦厝國小的學童都到場祭祀，表達對至聖先師的敬意，儀式莊嚴隆重。
仁德區長許博森表示，敦源聖廟又稱「歸仁孔廟」、「新豐區孔廟」，供奉孔子祿位，於一九三五年由文人社團「敦源社」、詩人與地方仕紳們共同募款所建。在台南縣、市合併升格前，敦源聖廟與佳里昭清宮都是台南縣祭孔典禮的重要場地，也是新豐區文風的代表。今年適逢孔子二五七五週年誕辰，祭孔釋奠禮一切遵照古禮進行，雖有簡化，仍不失莊嚴肅穆。
敦源聖廟管理人林嘉璋表示，早期祭孔典禮之後都會舉辦聖人酒平安宴，聯繫鄰里情感，全盛時期有高達千餘人參與，可謂新豐區一大盛事。過往新豐區祭孔也曾在教師節舉行，但出現「古代至聖先師卻過西洋生日」的質疑。
歸仁紅瓦厝國小總務主任許耿肇提到，清代的《安平縣雜記》一書便記載「十一月初四，孔子誕，里塾均備饌盒、燒紙叩祝」，清朝時期的祭孔都是遵循古禮在農曆十一月四日舉行，民國三十七年的新豐區祭孔也是如此。因此，敦源聖廟自民國一０六年回歸每年農曆孔子聖誕時辦理釋奠大典，讓這項傳統文化恢復歷史原貌。
祭孔儀式、禮樂諸事宜全程由以成書院文廟樂局負責，勞苦功高卻分文不取；許博森區長特地準備束脩禮盒相贈，向前來的禮生、樂生表達敬意、感謝指導。另外，也準備了一支文昌筆贈予紅瓦厝國小，感謝校方多年對於祭孔儀式的重視及支持，也期勉學童們百尺竿頭更進一步，學業蒸蒸日上。
