孔廟明倫堂雅集 重現儒學美感

孔廟明倫堂7日下午舉辦「歲末雅集」文化小聚，集結花藝、茶道、書法等五感饗宴，吸引許多觀光客體驗。（曹婷婷攝）

「全台首學」國定古蹟台南孔廟不一樣了！1月30日起調整入園費，全票由40元調整至70元，人潮不減反增，除園區新增首學茶舖，提供品茗、休憩外，明倫堂未來假日也定期推出樂音、花藝、茶道，讓走進孔廟的朋友，感受儒學美感在現代生活的模樣。

歷史悠久的孔廟是台南具代表性的古蹟景點，過去卻長年營運虧損，不乏遊客認為，來過一次就好，無須刻意再訪，讓不少人感到可惜，「坐擁瑰寶卻無法吸引人」。

近年台南市孔廟文化基金會積極活化，除投入整體空間環境整備，古蹟販賣部也引進特製商品，假日平均吸引逾1000人，統計營收迄已成長約3成。孔廟導覽解說老師黃源謀說，隨著孔廟軟硬體逐步提升，遊客愈來愈多，解說更有勁。

明倫堂昨天下午首度辦理「歲末雅集」文化小聚，邀請台南市中華花藝協會、中華心香雅集香道學會、以成書院等團體共襄盛舉，現場有書法老師撰寫春聯、茶道結合香道等五感饗宴，吸引觀光客駐足體驗。

台南市孔廟文化基金會執行長葉重利提到，「明倫堂」為文化脈搏起點，自古以來是培育人才、辯證真理重要場域，但隨著時代推移，大眾對孔廟印象流於嚴肅祭祀空間。為此，他今年計畫敦聘院士、遴選院生，與成功大學等多所大學，預計敦聘15門領域各1名院士，從大學研究所遴選30名院生，透過院士傳承生命智慧與專業給年輕一代，重現明倫堂核心精神。

除重現明倫堂育才精神，強化硬體空間也是重點工作。他說，目前已向中央爭取光環境營造經費1.2億元，施工完成後，將點亮大成殿、明倫堂、禮門、義路、泮池，目標9月底完成。他強調，如何恢復孔廟場域精神，而不光只是被參觀的古蹟，是未來努力方向。