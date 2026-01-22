孔廟票價漲至70元 30日起實施

台南孔廟宣布三十日起提高票價至七十元，並採入園即收費方式。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

有「全台首學」之稱的台南孔廟，鼓勵民眾前往，以往採低票價政策，且只有進入大成殿區域才收費，然在缺乏中央和地方奧援下，「巧婦難為無米之炊」。孔廟文化基金會宣布，至三十日起，售票從原四十元調整至七十元，和台南其他古蹟「看齊」，另，只要踏入園區即收費。然，台南人別擔心，一樣維持市民免費。

基金會執行長葉重利表示，調整非單一營運考量，而是一項回應古蹟守護責任、文化經營轉型與城市永續治理的必要行動，希望以永續守護文化。

廣告 廣告

葉重利表示，台南孔廟屬國定古蹟，長期以來採自負盈虧營運模式，無政府固定預算補助，主要仰賴門票與自籌收入支應日常維護、古物修復與春秋二祭等大型文化推廣工作。四十元票價維持多年，面對近年物價上漲、修復工法專業化及文化內容充實需求，已難以支撐，收費調整為七十元，和台南其他古蹟相同，主要是建立更穩定健全的財務結構。

日後只要進入園區就收費，仍維持市民及年幼年長、身心障礙、台南市各校學子、志工證者免費。