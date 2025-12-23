孔廟首迎國際街舞對決 ZeroOne賽事41萬總獎金掀起舞林旋風

▲「過癮ZeroOne國際街舞賽事」於高雄左營孔廟登場，吸引近千名國內外舞者齊聚競技，展現街舞文化蓬勃能量。（主辦單位提供）

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】由「過癮萬事屋」主辦，高雄市政府青年局及文化局共同協辦的「過癮 ZeroOne 國際街舞賽事」，於12月20日至21日在左營孔廟文化場域盛大舉行，吸引近千名來自國內外的街舞好手齊聚高雄，角逐總獎金高達41萬元。活動首度將國際街舞賽事引入傳統文化空間，透過街舞節奏與歷史場域的跨界融合，呈現青年文化與城市文化並進的嶄新樣貌。

▲「過癮ZeroOne國際街舞賽事」於高雄左營孔廟登場，吸引近千名國內外舞者齊聚競技，展現街舞文化蓬勃能量。（主辦單位提供）

本次賽事規劃結合競技比賽、舞蹈展演及交流互動，其中「Judge Battle」由國內外評審舞者即興對決，展現街舞高度即時性與專業技巧，成為全場最受矚目的亮點之一。活動期間，多組舞者與表演團體輪番登台，包括舞者 POP POP JOE、日本街舞團體 HILTY & BOSCH 等，呈現多元舞風與創意編排；同時邀請藝人許凱皓擔任 CALL OUT 互動，以及饒舌歌手 Ye!!ow、Bu$Y 現場演出，透過街舞與饒舌音樂的跨界結合，打造充滿能量的文化展演舞台。

▲入圍「過癮 ZeroOne 國際街舞賽事」16 強的選手在左營孔廟大成殿前以 freestyle battle 單淘汰形式進行即興對決，吸引眾多觀眾駐足圍觀。

▲賽事邀請日本傳奇街舞團體HILTY & BOSCH登台表演，為活動帶來極具視覺震撼的現場演出。（主辦單位提供）

青年局長林楷軒於決賽現場表示，街舞不僅是青年展現自我與創意的重要文化形式，更是一種與國際接軌的共同語言。青年局長期透過「雄爭舞鬥」等舞蹈賽事扶植青年創作能量，此次藉由觀摩民間團隊辦理國際賽事的整體量能與執行經驗，作為未來推動公私協力、拓展青年展演平台的重要參考，期盼高雄成為青年舞者累積實力、邁向國際的重要城市。

▲國內外評審與舞者齊聚賽場前排觀賽，近距離感受舞者演出張力，賽後12位評審也上演觀眾最期待的JUDGE SHOW，為活動再添亮點。

▲賽事最終由來自法國的Fabbreezy（左二）憑藉精湛舞技與創意編排奪得冠軍，抱走10萬元大獎。（主辦單位提供）

賽事最終由來自法國的舞者 Fabbreezy 奪下冠軍，抱回10萬元獎金，亞軍由同樣來自法國的 Creesto 獲得，分別頒發至16強的選手獎金，總獎金達41萬元

▲「過癮 ZeroOne 國際街舞賽事」匯聚國內外舞者、評審與演出嘉賓共襄盛舉，賽事結合舞蹈競技、音樂演出與國際評審交流，展現街舞文化跨界融合的多元樣貌。（主辦單位提供）

主辦單位表示，感謝市府團隊的支持與協助，使賽事得以在兼具文化意涵與公共性的左營孔廟順利舉行，成功展現街舞文化與傳統場域跨界融合的獨特魅力，為高雄注入豐沛的青年文化動能。（圖╱記者王苡蘋翻攝）