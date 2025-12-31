孔明拍戲一半驚傳突發性聽力障礙 經紀公司曝光現況

孔明因突發性聽力障礙住院治療，預計於本週五返回工作。（翻攝孔明IG）

《我死的一週前》韓國男星孔明，傳出因突發性聽力障礙住院治療，臨時缺席電視劇《隱密的監察》拍攝行程。所屬公司說明，他因拍攝期間出現暈眩症狀就醫，目前正在恢復中，預計近期復工。

綜合韓媒報導，孔明於30日進行拍攝時突然感到身體不適，出現明顯暈眩狀況，隨後被送往醫院檢查，並確診為突發性聽力障礙，當天隨即住院接受治療。由於需要專心休養，原訂拍攝行程暫時中斷，相關工作將順延至下月2日再行恢復。

對此，所屬公司表示，孔明目前正在接受暈眩相關治療，整體狀況已逐步穩定，醫師也持續觀察恢復情形，公司會以藝人健康為優先考量，再安排後續工作行程，並預計於本週內返回拍攝現場。

孔明戲劇作品不斷，是常見的熟面孔。（翻攝孔明IG）

醫界指出，突發性聽力障礙多半在沒有明顯前兆的情況下發生，可能導致單側或雙側聽力突然下降，常伴隨耳鳴、暈眩等症狀。治療上多以高劑量類固醇控制發炎，並依個別狀況搭配血液循環改善藥物，通常發病後越早接受治療，恢復狀況越理想。

孔明近年持續活躍於影視圈，接下來仍有多項作品計畫進行中。所屬公司也表示，後續行程將依他的身體狀況彈性調整，確保在充分休養後再回到工作崗位。

