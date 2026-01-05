孔昭順暨五位資深藝術家「書劍江山志在雲霄」聯展竹美館重磅登場

【警政時報 黃溎芬／新竹報導】 國立新竹生活美學館辦理「書劍江山志在雲霄」孔昭順、李再鈐、施春茂、郭成樵、樊湘濱聯展」，五位資深藝術家創作展， 3日下午於該館「美學堂」舉行開幕式，葉于正館長代表文化部向參展藝術家及親友致意表示，該展覽是延續往年「藝海揚芬」的核心精神，特邀師大曹筱玥教授擔任策展人以女性觀點，及多媒體科技視角來詮釋「書劍江山、志在雲霄」，以其對生活與細微觀察、剛柔並濟與陰陽虛實的視野，轉譯大師書法經典創作，並以多媒體電子春聯讓民眾在現場，透過互動裝置拍下照片、隨機挑選春節賀詞，製作出獨一無二的春聯發送給親友。

書藝界盛會開幕式現場，貴賓雲集。（圖/記者黃溎芬翻攝）

策展人曹筱玥教授於開幕式表示，書法經時代流變，融入書家生命情懷與時代風流，造就了法度意蘊兼具的書法美學。值此歲末之際，邀集五位名家共聚一堂以筆為劍，展示其書畫江湖。孔昭順擅隸、楷、草書，長年致力書法教育，心念推廣書法之美。李再鈐以雕塑著稱，此次展出哲理記事與隨筆等，富有視覺繪畫性，斯文亦足見其豁達人生觀。施春茂從小喜愛書畫，後投入書法教育，其書結合甲骨文、篆書等，大巧至樸，輻射出豐富現代性。郭成樵為新竹在地書畫家，鄰里書畫許多皆出自他手，觀其忘機。樊湘濱為新竹教育大學(現清華大學)退休教授，化雨無數，擅柳公權體，常新韻古詮，以流行歌詞揮毫，行文不拘圓方，深得「大道無形」之味。

策展人曹筱玥教授，強調書法經時代流變融入書家生命情懷與時代風流，造就了法度意蘊兼具的書法美學。（圖/記者黃溎芬翻攝）

靜態作品展示之外，以多媒體互動技術將五位老師的書法創作製作成電子春聯，民眾在展覽現場透過互動裝置，拍下照片隨機挑選書法家的春節賀詞製作一份特別的春聯發送給親友，製作出獨一無二的新年貼圖。此次特別精選李老師的創作《黑泥》，有感於 2025年花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤、洪水泥沙重創光復鄉而創作，期望引發社會大眾對環境與防災的重視，足見其關懷時事的精神。

展覽自即日起至3月1日於竹美館美學堂與藝海閣，展出精選50件作品，1月17日及2月7日規劃2場推廣活動，分別是｢馬年紅包袋＋斗方春聯 DIY 工作坊｣、「賀年狀+新年藏書票 DIY 工作坊｣，報名費100元。有興趣的民眾歡迎上網報名 https://www.nhclac.gov.tw/ 。

