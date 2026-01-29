孔曉振「四人行」情慾尺度狂飆！河正宇拍完得盲腸炎 笑喊：都是她害的

記者王培驊／台北報導

助攻李荷妮加盟《四人行，不行》 河正宇：孔曉振害我得盲腸炎

由《與神同行》票房男星河正宇自編、自導、自演的話題之作《四人行，不行》全片集結孔曉振、金東旭、李荷妮攜手主演，這也是孔曉振與河正宇繼電影《真愛，純屬虛構？》之後，時隔13年再度合作。河正宇透露為了邀請孔曉振演出，不僅全力修改受到她「史詩級惡評」的劇本，更誇大表示：「妳一定會因為這部作品拿下最佳女主角獎。」這也讓孔曉振笑說：「得不得獎並不重要，我最渴望聽到河正宇稱讚『這個演員真的演得很好！』」尤其孔曉振更像是整部電影的製作人與行動隊長，不僅協助牽線讓李荷妮加盟演出，更因為她是唯一能在片場「制得住」導演河正宇的人，讓河正宇壓力大到笑稱自己在殺青後得了盲腸炎：「有80%絕對是因為孔曉振！」

河正宇拍片壓力大，笑稱拍完後得盲腸炎都是因為孔曉振。（圖／采昌國際多媒體 提供）

河正宇自曝遭孔曉振「史詩級惡評」 為邀演放話：妳會拿影后

孔曉振在《四人行，不行》當中，飾演婚姻關係曾經熱烈、如今卻逐漸冷卻的美術大學老師，因為聽見樓上夫妻過度激烈且活躍的性愛碰撞，因此喚醒她內心慾望的鬧鈴，讓她邀請樓上夫妻共進晚餐，卻意外演變成一場失控的情感告白。導演河正宇回憶起孔曉振的選角：「我把孔曉振當作第一順位來邀請，她不是那種靠說服就會被說服的朋友，我想應該是她直覺認為可以對角色產生共鳴，也能詮釋得很好吧。」

孔曉振被劇組喻為行動隊長，給予河正宇許多製作上的意見。（圖／采昌國際多媒體 提供）

尤其本片翻拍自西班牙獲獎名作，他也回憶：「最初劇本只是原作的翻譯本，我請她一定要看看原著。我再來把本片劇本交給她看，結果卻遭到『史詩級惡評』。她打電話給我，整整一小時都在說：『歐巴！這個你到底要怎麼拍啊？』」河正宇也坦言，孔曉振願意直言不諱地指出問題，某種程度就像是專業製作人，雖然是出於好意，但對他來說壓力也相對增加：「我跟她說，在正式開拍前，我會盡全力修改劇本，把完成度提升到能讓她滿意的水準，請她相信我。我甚至還誇大地說服她，說她一定會因為這部作品拿下最佳女主角獎。」

李荷妮加盟演出，並直呼錯過這部電影，機會就不會再有。（圖／采昌國際多媒體 提供）

據悉，孔曉振是劇組當中，被公認唯一能「制得住」導演河正宇的人，幾乎扮演著製作人與行動隊長般的角色。孔曉振對此坦言：「比起同年齡或年紀比我小的人，我好像更容易管得住哥哥們。」她甚至笑稱，自己唯二能管住的，就只有河正宇和孔劉。河正宇也對此直呼：「她真的對我的不足之處，一點情面都不留。」甚至還開玩笑把責任全推給孔曉振，笑稱自己在電影殺青後得了盲腸炎：「有80%絕對是因為孔曉振！」而對於河正宇的邀約過程，孔曉振也回應：「其實我最想聽到河正宇導演說：『妳的演技進步了很多！』我努力讓他感受到我的成長和進步。」她接著說：「作為導演，他難道不應該檢視我的所有戲份和剪輯嗎？我最渴望聽到他說『這個演員真的演得很好！』得不得獎並不重要，我只想得到河正宇的稱讚。」

孔曉振牽線促成再度合作 李荷妮吐真心話「錯過就不會再有」

值得一提的是，被喻為《四人行，不行》行動隊長的孔曉振，也是讓李荷妮加盟演出的關鍵人物。李荷妮回憶：「劇本是透過曉振姐姐拿到的，說會大量改編，而且會變得更加有趣。」她並表示：「我實在找不到不接演的理由，因為參與演出的，都是我一直很想合作的演員。我和曉振姐姐是在《料理絕配Pasta》之後再度合作，當時我還只是剛出道不久的新人演員，年紀很小，也曾想過真的還有機會再一起演戲嗎？女演員們能在作品中再度相遇，其實並不容易。我當時就覺得這可能是錯過一次，就不會再有的機會，所以抱著一定要把握住的心情，決定演出這部作品。」

孔曉振則回憶：「李荷妮演員當時才剛結束一部電視劇拍攝，又有傷在身，還要照顧孩子，所以一開始很難立刻決定加入。我也覺得她或許休息一下比較好，但奇妙的是，她每隔兩週就會問一次作品進展到哪裡。一般來說，選角一旦錯過，演員通常就不會再主動詢問，但她卻一直問，讓我覺得『她其實還是有點興趣的』。大概第三次聯絡近況時，她說：『我要跟老公好好商量一下。』最後就決定演出。與其說是我成功說服她，不如說我只是適度地給她空間、又適度地拉她一把，扮演好中間牽線搭橋的角色而已。」導演河正宇也表示：「其實我心中的首選一直是李荷妮，而孔曉振也在中間不斷幫忙關心她的狀態，還跟我說：『她好像真的有這個意思』。多虧她在中間協調得宜，最後才達成角色完美的黃金比例。」

這部由河正宇自編、自導、自演，孔曉振、金東旭、李荷妮攜手主演的話題性喜劇《四人行，不行》，即將在2月6日於台灣大膽獻映。本片劇情描述當往日火熱的婚姻悄然冷卻，貞雅（孔曉振飾演）與賢秀（金東旭飾演）只剩下平淡乏味的日常。可是每到夜晚，樓上金老師（河正宇飾演）與秀京（李荷妮飾演）傳來的各種激情聲響，不僅打亂了樓下這對夫妻的寧靜，也喚醒了他們心底蠢蠢欲動的好奇與慾望。出於禮貌，貞雅邀請樓上夫妻共進晚餐。原本以為只是一次客套聚會，卻意外演變成一場笑料百出又充滿暗示的邂逅。當樓上夫妻提出令人措手不及的提議後，每一次的眼神挑逗、話語暗示與肢體試探，都在悄悄試探四人的道德界線。隨著晚餐進入高潮，秘密與慾望在餐桌上悄然交錯，尷尬與刺激齊飛，而這場看似平常的晚餐，最終將引爆成什麼意想不到的激情與混亂？《四人行，不行》即將在2月6日於台灣大膽獻映。

