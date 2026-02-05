孔鏘罹怪病1年！露面曝身體狀況 自爆問1句話遭醫生罵到臭頭

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／新北報導

資深藝人白冰冰領軍主持的《超級冰冰Show》，於今（5）日在新北舉行媒體活動，藝人蔡家蓁、曾瑋中、楊哲、董至成、孔鏘等人都出席，孔鏘日前罹患壞病，一度傳出嚴重的話要葉克膜保命，今天受訪時，他也透露了身體狀況。

孔鏘身體狀況曝光。（圖／記者吳雨婕攝）

孔鏘近年屢傳身體亮紅燈，飽受糖尿病、白內障所苦，去年還傳出右腳不明原因腫脹，被醫生診斷表示，腳部水腫嚴重的話，可能會引起肺栓塞，屆時需要葉克膜才能保命，今天一看似乎又消瘦許多，但他表示現在體重66公斤，身體也還可以，雖然雙腳仍會腫脹，但也只能跟這個怪病共存。

廣告 廣告

孔鏘提到，去年突然椎間盤突出，原本要開刀，可是他不想，因此看了許多醫生，最後是花了50元復健才好的，「去年的時候都拿著拐杖，當時就是人前風光、人後心酸，拍我的時候表情都是笑笑的，沒拍的時候都是啊…太痛了。」他也自爆很怕看醫生，因為之前只是問了一句話，就被醫生破口大罵，「我之前因為右耳堵塞聽不見，我只問了一個問題，問他是不是因為糖尿病的原因，他對我怒目而視，還罵我，我就覺得不要了，換醫生，這個看不好（我），就換下一個。」

孔鏘自爆害怕看醫生，因為先前才問醫生一句話，就被對方罵到臭頭。（圖／記者吳雨婕攝）

更多FTNN新聞網報導

董至成離婚5年想要有桃花！自爆有聊天對象 兒美國唸書「1年得花300萬」

大S病逝1周年！白冰冰心疼具俊曄 當場淚崩「想給他大大的擁抱」

呂文婉身體狀況亮紅燈！ 下節目突失聲 緊急吊點滴近照曝光

