孔鏘老師怪病纏身 「差一點要開刀」最後花50元治好

67歲資深樂師孔鏘過去是綜藝天王張菲的節目御用配樂老師，近年他傳出常身體不適，不僅有糖尿病、白內障，媒體報導他昨(5日)出席節目尾牙，透露去年受椎間盤突出所苦，差一點要開刀，最後他改去做多次復健，花50元治好，安心不少。

據《壹蘋新聞網》報導，孔鏘昨出席尾牙聚餐，雖然頭髮已斑白，但精神不錯，露出燦笑，他透露去年怪病纏身，單側腳水腫找不出病因，嚴重到他以為可能要截肢，後來決定放棄不理，「越理腳越腫」，一切由天，至於椎間盤突出的毛病已經靠復健獲得控制，身體狀況不錯，還可以跟太太去打高爾夫球。

孔鏘過去是三立大樂隊成員，參與過《豬哥亮歌廳秀》、《龍兄虎弟》等節目的伴奏，去年他參加「鑽石舞台之夜」，表示最感謝張菲、胡瓜的提攜，直言：「真的要謝謝老天爺賞飯吃，這兩位大哥對我來說都是無比的重要；最重要的是，兩位的錄影從來不會撞在同一天，老天爺對我實在太好了！」至於健康狀況，孔鏘雖曾自嘲像部即將報廢的老爺車，但熱愛工作的他說：「現在工作量還是很大，但是我也學會選擇性地接了，謝謝大家的關心。」

而孔鏘也曾在《震震有詞》主動談這輩子的三段婚姻，第一次結婚是因19歲奉子成婚，他忙賺錢聚少離多，主動提離婚，兩個孩子跟他一起生活；第二次結婚對象是圈內人，生下1子，因2人生活態度、價值觀有落差，6年後二度離婚，孔鏘選擇淨身出戶；第3段婚姻發生在27年前，兩人一路從收入不穩定的日子一路相伴至今，孔鏘讚太太「是我的腦」，並表示妻子還說：「你已經有3小孩了，我幫你照顧小孩，你好好打拚工作，我不需要靠生小孩來爭寵。」

