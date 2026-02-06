孔鏘老師怪病纏身「險些要開刀」椎間盤突出苦不堪言 最後竟靠50元治好

娛樂中心／綜合報導

孔鏘近年來怪病纏身 「差一點要動刀」最（圖／萬星傳播）

67歲資深樂師孔鏘近年來健康狀況備受關注，日前現身節目尾牙時，親自透露過去一年被多種身體問題纏身，甚至一度差點動刀，所幸最後靠著復健逐漸好轉，讓他直呼「安心不少」。

孔鏘坦言，去年身體接連出狀況，除了本來就有的糖尿病、白內障外，還出現單側腳嚴重水腫的怪狀況，檢查卻始終找不出明確病因，腫到讓他一度悲觀認為「可能要截肢」。沒想到後來索性放寬心、不再過度緊張治療，「越理反而越腫」，放鬆後情況竟慢慢改善，讓他感嘆心情與身體狀態息息相關。

至於真正讓他吃足苦頭的，是椎間盤突出問題。孔鏘透露，當時疼痛嚴重到醫師建議開刀，他也一度做好心理準備，最後仍選擇保守治療，透過多次復健慢慢調整。他笑說，每次復健掛號費僅50元，卻成功控制病情，「差一點要開刀，結果花50元治好」，現在不僅行動自如，還能陪太太去打高爾夫球，生活品質明顯改善。

孔鏘跟病痛共存。（圖／記者鄭孟晃攝影）

回顧演藝生涯，孔鏘過去是張菲節目御用配樂老師，也是三立大樂隊成員，參與過《豬哥亮歌廳秀》、《龍兄虎弟》等經典節目。去年登上「鑽石舞台之夜」時，他曾感性表示，最感謝張菲與胡瓜一路提攜，笑稱兩位大哥的錄影時間從不撞期，「老天爺真的對我太好了」。

雖然他自嘲身體像「快報廢的老爺車」，但對工作仍充滿熱情，只是現在更懂得取捨，選擇性接案。談到家庭，孔鏘也曾公開分享三段婚姻歷程，現任妻子陪他走過收入不穩、事業起伏的日子，被他形容為「我的腦」，一路相伴至今。歷經健康考驗後，孔鏘也更珍惜當下，笑說現在最重要的，就是把身體顧好、把生活過好。

