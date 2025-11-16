孕婦不能吃薑母鴨、羊肉爐？醫警告「這成分」害胎兒：沒有任何安全劑量

懷孕不能吃薑母鴨、羊肉爐。示意圖／取自免費圖庫pixabay

隨著冬季即將到來，天氣慢慢降溫，許多民眾也開始邁入享用火鍋、羊肉爐、薑母鴨的行列，但也有民眾好奇，孕婦到底可不可以吃薑母鴨和羊肉爐。對此，婦產科醫師蘇怡寧直言，這類禁忌並不是羊肉、鴨肉或是薑的問題，真正的關鍵其實是這些料理裡的「酒精」。

孕婦不能吃薑母鴨、羊肉爐？

蘇怡寧醫師表示，可能許多民眾會有「讓薑母鴨和羊肉爐再滾久一點，酒精就會揮發」的迷思。對此，蘇怡寧醫師引述食品科學的烹調研究指出，不管是開蓋、關蓋煮或煮到宛如火山爆發一樣飛湯，料理裡的酒精還是很難完全蒸發，殘留量從25%到75%都有可能，越大火、滾得越濃郁的湯，越難烹煮到酒精殘留量真正歸零，如果將薑母鴨、羊肉爐等料理端起來聞香，鼻尖還有溫暖又刺鼻的酒味，則代表裡面一定還有酒精。

蘇怡寧醫師接著說明，酒精對於孕婦的風險，實為酒精穿過胎盤的速度極快，對胎兒神經系統不友善，美國婦產科醫學會（The American College of Obstetricians and GynecologistsA，COG）及美國兒科醫學會（American Academy of Pediatrics，AAP）都已明確指出，懷孕期間「沒有任何安全劑量的酒精」。

吃螃蟹會害孕婦流產？

除了羊肉爐、薑母鴨，也有許多孕婦好奇吃螃蟹是否會有導致流產的可能性，蘇怡寧醫師則表示：「如果螃蟹真的這麼好用，那我們還需要RU486（口服墮胎藥）嗎？」蘇怡寧醫師引述大型系統性研究指出，孕期吃任何海鮮與流產風險都沒有關聯，甚至適量攝取海鮮還能補充碘、硒、Omega-3脂肪酸，對媽媽和腹中胎兒的健康頗有幫助，所以螃蟹並非問題來源。

至於為何長輩都有「吃螃蟹恐導致流產」的迷思，蘇怡寧醫師則解釋，主要是因過去在食安條件不佳的年代，海鮮常常沒有煮熟，保存環境也不好，孕婦一旦吃壞肚子就可能食物中毒、感染、脫水、身體狀況不佳，結果讓人誤以為是螃蟹造成，這些經驗慢慢演變成現在的禁忌，但實則和螃蟹本身沒有直接關係。

孕婦吃螃蟹有什麼需要注意的？

吃肉不吃內臟：螃蟹的內臟，尤其蟹黃、蟹膏重金屬濃度較高，建議孕婦不要攝取過量。 務必煮熟：避免腸炎弧菌等細菌感染。 適量食用：只要不是每天食用、將螃蟹當作主食，而是偶爾解饞，當然沒問題。



